Prvý gól za deväť sekúnd, hetrik v polovici zápasu. Výkon Slovákov chválili aj experti

BANSKÁ BYSTRICA. Ak by sme chceli nájsť v historických štatistikách podobný výkon, aký sa podaril Sebastiánovi Čederlemu pri reprezentačnom debute, asi by sme hľadali veľmi dlho a možno by sme podobný zápis ani nenašli.

Prirodzene, najviac z nich vynikol strelec troch gólov. Vynikajúci zápas odohral aj Maxim Čajkovič. Bol to práve on, kto trikrát asistoval premiérovému strelcovi v národnom drese.

„Veľmi nám to spolu sadlo. Už od prvého tréningu som vedel, že to bude fungovať. Som rád, že sme to preniesli aj do zápasu a že nám tréneri veria.

Sebastián (Čederle) sa tam vždy dobre ukázal. Mojou jedinou úlohou mu bolo vždy dobre prihrať a to sa podarilo. Kiežby bol hokej vždy takto jednoduchý,” radoval sa po zápase v mixzóne Čajkovič.

VIDEO: Maxim Čajkovič po zápase s Nemeckom