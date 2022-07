Nemca i Sýkoru pozná od malička. Šéf Nitry má o talenty v extralige obavy

Ako má vyzerať práca s mladými talentami ukazujú v extraligovom tíme HK Nitra. Potvrdil to samotný draft NHL 2022. Práve v Nitre totiž odohrali predošlé sezóny Šimon Nemec i Adam Sýkora. Za svojím snom, aby si ich v drafte vybral tím NHL, nemuseli odísť do zámoria či niektorej severskej krajiny. Stačilo, aby doma dostali poriadnu príležitosť. Prezident nitrianskeho klubu MIROSLAV KOVÁČIK v rozhovore pre Sportnet opisuje Nemca i Sýkoru a hovorí aj o tom, čo by mali extraligové kluby robiť pre podporu talentovaných hokejistov.

Draft bol z pohľadu Slovákov mimoriadne úspešný. Vás zrejme najviac potešili Šimon Nemec, ktorého si z druhého miesta vybral tím New Jersey Devils, a Adam Sýkora, ktorého zase draftoval zo 63. miesta New York Rangers. Ako ste to prežívali? Boli to úžasné pocity. Samozrejme, obrovskú radosť mám aj z Juraja Slafkovského, ale najviac som fandil Šimonovi a Adamovi. Je skvelé, že máme v drafte najlepšieho útočníka aj obrancu. Úžasná vizitka pre oboch chlapcov. Priznám sa, že som pred draftom veril, že Šimon bude draftovaný ako jednotka medzi obrancami. Veľmi sa teším, že to tak napokon aj dopadlo. Sledovali ste draft naživo v televízii? Nesledoval som ho naživo. Mal som priamo v Montreale kamaráta, ktorý mi v noci poslal fotku ako draftovali Šimona. Ja som sa hneď zobudil a už som odvtedy veľmi nespal. Bol som z toho rozrušený. Následne som si pozrel nejaké videá a mal som z toho výborné pocity. Veľmi som to chlapcom prial. V prvom kole bol navyše draftovaný aj FIlip Mešár, čo je skvelá vizitka pre slovenskú extraligu.

Čo sa v rozhovore dozviete Aká zmena v extralige môže mať negatívny dopad na mladé talenty?

Čo vraví na draft Šimona Nemca a Adama Sýkoru, ktorí spolu hrali v Nitre?

Akú istotu potrebujú mať kluby, aby dávali talentovaným hráčom viac príležitosti?

Je Nemec viac podobný Zdenovi Chárovi alebo Ľubomírovi Višňovskému?

Očakávate, že týmto draftom sa zvýši záujem detí o hokej na Slovensku? Jednoznačne áno. Som presvedčený o tom, že to bude mať pozitívny vplyv na nábor detí do jednotlivých mužstiev v našej krajine. To je z toho celého najpodstatnejšie. Majú svoje vzory a je len dobré, že nemusia vzhliadať stále iba ku generácii, ktorá už s hokejom skončila. Rastú nám výborní svetoví hráči. Aj vzhľadom na draftové umiestenie na to majú všetky predpoklady.

Čím podľa vás Nemec zaujal natoľko, že si ho New Jersey vybralo z druhého miesta? V prvom rade svojimi výkonmi na ľade. Je pravda, že u nás v Nitre dostal šancu sa ukázať, ale musel si to vybojovať úplne sám. Aj vďaka tomu sa prebojoval do reprezentácie, kde mohol opäť zaujať skautov. Tí ho však sledovali výrazne aj v extralige a to je výborná správa pre všetkých chlapcov, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku.