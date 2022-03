Prekonal ťažké obdobie. Čech z Košíc vyzdvihol ruských spoluhráčov

"Bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie. Nedať gól 14 zápasov je pre útočníka veľa. Na ukľudnenie som si hľadal aj ďalších hráčov, ktorí mali podobne smolnú sériu ako ja.

Košičania viedli už 3:0, no sami si skomplikovali cestu za víťazstvom.

Našiel som amerického útočníka z Komety Brno Petera Muellera, ktorý rovnako dlho neskóroval v českej extralige. Napokon nám to obom padlo v 15 zápase," pousmial sa Klhůfek.

Už sa zdalo, že duel dospeje do nájazdovej lotérie, keď z ničoho nič rozhodol skúsený Čech.

"Z príklepu strieľam neustále a nechce mi to padnúť. Teraz sa to konečne podarilo. Dúfam, že sa mi bude dariť aj v ďalších zápasoch a ako tím budeme víťaziť," zaželal si Klhůfek.

V stretnutí nebola núdza o krásne gólové akcie. O jednu z nich sa postarali ruskí útočníci Denis Paršin a Vadim Pereskokov. Druhý menovaný zvyšoval v polovici zápasu na 3:0.

"Predviedli nádhernú akciu v presilovke. Pripomenuli mi Kirilla Kaprizova a Nikitu Guseva spred štyroch rokov na olympiáde v Pchjongčchangu. Tí si to tam podobne prihrávali do prázdnej brány. Dúfam, že im to takto pôjde naďalej," pochválil spoluhráčov Klhůfek.

Spišiaci ukázali obrovskú silu

Prvý gól v extralige strelil slovinský obranca v službách Spišskej Novej Vsi Matic Podlipnik. V sezóne 2019/2020 pôsobil v Slovane Bratislava. V aktuálnom ročníku si zahral vo Francúzsku i Nemecku.