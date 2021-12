Predĺži štrajk hokejistom sviatky? Útočník Košíc: Sme len robotníci

KOŠICE. „Nie som zástanca štrajkov. Na rovinu však poviem, že ak by sme mali hrať bez divákov, radšej budem tráviť sviatky po dlhých rokoch doma s rodinou,“ povedal tréner hokejistov Prešova Ernest Bokroš.

„K nejakej zmene už musí prísť. My hráči do toho však detailne nevidíme. Sme len akýsi robotníci, ktorým povedia, že majú hrať, tak hráme.

„Ja osobne by som bol rád, ak by sme nehrali. O pár dní by nám to predĺžilo sviatky. Mohli by sme si oddýchnuť fyzicky aj psychicky.

Tréner Košíc Kalle Kaskinen je zástancom toho, aby sa najbližšie zápasy odohrali tak ako sú naplánované.

„Hrať okolo Vianoc a obzvlášť 26. decembra je vždy náročné. Zatiaľ ohľadne štrajku nevieme nič konkrétne, alebo sa to ku mne nedostalo. Bol by som ale rozhodne radšej, ak by sme hrali aj s divákmi,“ povedal fínsky lodivod.

Fín berie vinu na seba

Kasiknen po prehre 2:4 (druhej s Prešovom v sezóne, pozn. red.) najskôr pochválil a vyzdvihol súpera, čo jeho náprotivok náležite ocenil.

„Je to jeden z mála trénerov, ktorý dokázal ohodnotiť a oceniť našu prácu. Či už to bolo po zápase u nás v Prešove alebo aj teraz. Veľmi si to z jeho strany vážim,“ vravel na tlačovej konferencii Bokroš.