Chce pomôcť slovenskému hokeju. Ramsay sa vracia na reprezentačnú lavičku

BRATISLAVA. Bývalý hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa vracia k práci.
Slovenský zväz ľadového hokeja o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí s tým, že Ramsay čoskoro opäť priletí na Slovensko.
Sedemdesiatštyriročný Kanaďan bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného trénera Vladimíra Országha už na novembrovom Nemeckom pohári aj na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe.
„Počas leta sa bývalému hlavnému trénerovi našej reprezentácie polepšilo zdravotne natoľko, že je pripravený z vlastnej vôle opäť pomôcť slovenskému hokeju," uviedol zväz.
Országh prevzal v minulej sezóne národný tím po tom, ako Ramsayho zastavil zápal pľúc. Najprv trénoval reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského odborníka sa nezlepšoval a tak viedol mužstvo aj na majstrovstvách sveta.
Kanaďanovi vypršala zmluva na konci sezóny. Už v júli však šéf SZĽH Miroslav Šatan naznačil, že Ramsay bude naďalej súčasťou tímu a mal by pomôcť Slovensku aj na olympijskom turnaji v Miláne.
„Avizovali sme, že budeme radi, ak by s nami Craig spolupracoval a pomáhal trénerovi Országhovi. Som rád, že zdravotný stav mu to umožňuje a príde," uviedol k návratu Ramsayho Šatan.
„Olympijská sezóna bude náročná a Craig nám pomôže dobre ju odštartovať. Akúkoľvek úlohu mu tréner Országh dá, bude ju ochotne robiť - či už na lavičke alebo tribúne. S jeho životnými skúsenosťami bude určite prínosom."