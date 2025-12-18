Fenomén z Nitry na dvadsiatkach! + Aký je rozpočet corgoňov? (Hokejový BOSS)

Nitra je považovaná v posledných rokoch za veľkú baštu slovenského hokeja a hádam najhokejovejšie slovenské mesto.
Obrovskú mieru na tom nesie manažérske duo Miroslav Kováčik, Tomáš Chrenko. A práve druhý menovaný, generálny manažér Nitry, bol hosťom v podcaste Hokejový BOSS.
Duo Stano Benčat, Boris Valábik sa s ním rozprávalo o množstve zaujímavých tém v rámci chodu klubu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Trio diskutujúcich sa stretlo v štúdiu pár hodín pred zápasom Nitry na Slovane. Išlo o súboj druhého s prvým.
Bratislavčania mali v danom čase aktuálne najlepšiu formu v lige, vyhrali päť zápasov v rade. Naopak, Nitra je v kríze, pred súbojom na Slovane ťahala sériu piatich prehier.
„Keď sa bavíme o takejto zlej sérii, už hovoríme o kríze. Je za tým viacero verí. Na Slovane sa nám ale hrá dobre.
Ja som napríklad počas kariéry hral najradšej práve proti tomuto tímu. Či sa hralo doma alebo vonku,“ povedal manažér Chrenko.
A aké ďalšie témy zazneli v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS?
- Ako vníma Chrenko slová o tom, že Nitra je veľký favorit na titul?
- Je náročné získať kvalitných hráčov do tímu?
- Aký je rozpočet mužstva a kto je najlepšie platený hráč tímu?
- Prečo je Nitra taká úspešná v práci s mladými hráčmi?
- Aké nádeje a vízie do kariéry má Tomáš Chrenko mladší?
- Bude Adam Nemec podobná hviezda ako jeho brat Šimon?
- Chcel niekedy Chrenko získať Martina Réwaya do Nitry?
- Ako vníma limity pre legionárov v lige?
- Ktorého hráča z Tipsport ligy by rád prijal v Nitre?
- Aké odmeny získal klub za Šimona Nemca z NHL?
- Aké šance dáva mladým hráčom na MS do 20 rokov?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.