Fenomén z Nitry na dvadsiatkach! + Aký je rozpočet corgoňov? (Hokejový BOSS)

Zľava Boris Valábik a Tomáš Chrenko.
Zľava Boris Valábik a Tomáš Chrenko. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|18. dec 2025 o 18:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Nitra je považovaná v posledných rokoch za veľkú baštu slovenského hokeja a hádam najhokejovejšie slovenské mesto.

Obrovskú mieru na tom nesie manažérske duo Miroslav Kováčik, Tomáš Chrenko. A práve druhý menovaný, generálny manažér Nitry, bol hosťom v podcaste Hokejový BOSS.

Duo Stano Benčat, Boris Valábik sa s ním rozprávalo o množstve zaujímavých tém v rámci chodu klubu.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Trio diskutujúcich sa stretlo v štúdiu pár hodín pred zápasom Nitry na Slovane. Išlo o súboj druhého s prvým.

Bratislavčania mali v danom čase aktuálne najlepšiu formu v lige, vyhrali päť zápasov v rade. Naopak, Nitra je v kríze, pred súbojom na Slovane ťahala sériu piatich prehier.

„Keď sa bavíme o takejto zlej sérii, už hovoríme o kríze. Je za tým viacero verí. Na Slovane sa nám ale hrá dobre.

Ja som napríklad počas kariéry hral najradšej práve proti tomuto tímu. Či sa hralo doma alebo vonku,“ povedal manažér Chrenko.

A aké ďalšie témy zazneli v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS?

Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?

  • Ako vníma Chrenko slová o tom, že Nitra je veľký favorit na titul?
  • Je náročné získať kvalitných hráčov do tímu?
  • Aký je rozpočet mužstva a kto je najlepšie platený hráč tímu?
  • Prečo je Nitra taká úspešná v práci s mladými hráčmi?
  • Aké nádeje a vízie do kariéry má Tomáš Chrenko mladší?
  • Bude Adam Nemec podobná hviezda ako jeho brat Šimon?
  • Chcel niekedy Chrenko získať Martina Réwaya do Nitry?
  • Ako vníma limity pre legionárov v lige?
  • Ktorého hráča z Tipsport ligy by rád prijal v Nitre?
  • Aké odmeny získal klub za Šimona Nemca z NHL?
  • Aké šance dáva mladým hráčom na MS do 20 rokov?
  • Kto sa stal BOSS-om týždňa?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Reprezentácie

    Zľava Boris Valábik a Tomáš Chrenko.
    Zľava Boris Valábik a Tomáš Chrenko.
    Fenomén z Nitry na dvadsiatkach! + Aký je rozpočet corgoňov? (Hokejový BOSS)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Fenomén z Nitry na dvadsiatkach! + Aký je rozpočet corgoňov? (Hokejový BOSS)