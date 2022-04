Slovan je krok od titulu. Došla nám šťava, hovorí Milo

"Myslím si, že to nebolo úmyselné. Išiel proti telu, protihráč sa mu šikovne vyhol, už sa nestihol uhnúť. Žiaľ, dostal päť minút plus DKZ, s tým sa už nedalo nič robiť."

V šiestom dueli bude mať Nitra ťažkú úlohu, iba výhra ju udrží v hre o titul. V domácej hale sa bude snažiť nadviazať na výkon zo štvrtého zápasu, v ktorom zdolala súpera 4:1. "Musíme pokračovať v tej hre, akú sme predviedli v stredu. Dôležité bude, aby sme dali čo najskôr prvý gól, ale ani to nebude zárukou, že vyhráme," myslí si Milo.

Nitrania aj vo štvrťfinále s Popradom prehrávali 2:3 na zápasy, no dokázali vývoj série otočiť a postúpiť. Teraz sú rovnako zahnaní do kúta: "Uvidíme, či to bude pre nás výhoda. Verím, že to uchopíme za správny koniec a že vyžmýkame zo seba posledné sily, ktoré nám zostali."