Slovanisti vytiahli na Nitranov vreckovky, chcú pridať posledný puk

„Hráme finále play off. Akonáhle by sa človek uspokojil, hoci aj za priaznivého stavu, tak práve vtedy dostanú priestor chyby. Človek by stratil koncentráciu. Preto je dôležité za každého stavu hrať to, čo sa máme.

Takže nie, u mňa osobne určite nebol okamih, kedy by som bol presvedčený, že víťazstvo je už naše. Museli sme bojovať do poslednej sekundy,“ pokračoval.

Krok od titulu

Piaty zápas bol vo viacerých smeroch odlišný od štvrtého. Na ľade bolo výrazne menej nervozity. Domáci fanúšikovia si doberali hostí, že sú „plačkovia“. Skalní si pripravili aj choreo, keď súperom mávali papierovými vreckovkami.