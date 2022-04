Podkonický reaguje na žiadosť Nitry o kontumáciu. Je to vyplakávanie, vraví

NITRA. Hokejový klub Nitra podal podnet na Ligovú Radu na prešetrenie neoprávneného štartu hráča Rastislava Gašpara a kontumáciu zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava (2:6), ktorý sa hral 26. apríla.

Nitrania presný dôvod neuviedli, klub chce o celej veci informovať verejnosť vo štvrtok.

Podľa informácií, ktoré presiakli počas štvrtého finálového zápasu Kaufland play off Tipos extraligy, sa Nitranom nepozdáva Gašparove pôsobenie v Slovane a zároveň v jeho B-mužstve Modré Krídla Slovan.

A tým pádom percentuálny pomer pôsobenia v jednotlivých súťažiach. "To je vyplakávanie Nitry. My to máme zo zväzu odobrené, tak neviem, o čom sa bavíme," uviedol po zápase tréner Slovana Andrej Podkonický.