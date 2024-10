V Prahe hralo viac Slovákov ako Čechov. Mrzí nás to, priznal náhradník Kulich

Ruff totiž ďalej uviedol, že na tréningu nevidel hráča, s ktorým by nebol spokojný. A tak musel uskutočniť náročný výber a čierny Peter padol do rúk dvom mladým českým forvardom, ktorí patria k najmenej skúseným v mužstve.

Do Prahy z kempu cestovali len tí, ktorí sa ukázali v najlepšom svetle. Pre dvojicu Čechov to bola odmena za výkony v príprave, ale zatiaľ sa nevie, či aspoň jeden z nich vykorčuľuje na ľad aj v ostrom zápase, hoci prehra 1:3 ich nádejam mohla pridať.

Na druhej strane počítal s tým, že prvé stretnutie presedí na tribúne. S krajanom totiž od príletu trénovali v žltých dresoch, čo znamená postavenie mimo zostavy.

"Neberieme to ako sklamanie. Mrzí nás, že nemôžeme nastúpiť, ale je to tak, ako to je. Je super byť v Prahe. A neprestávame veriť, že by sme mohli zasiahnuť do zápasu napríklad zajtra," vyjadril sa.

Dvadsaťpäťročný Rousek je skúsenejší. Síce strávi väčšinu času v AHL, ale vlani odohral v prvom tíme Sabres 15 zápasov, čo je jeho kariérne maximum.