Skalica zvládla dohrávku proti rivalovi. Leviciam nedovolila streliť ani gól

Hokejisti HK Skalica.
Hokejisti HK Skalica. (Autor: Facebook/HK Skalica)
TASR|7. feb 2026 o 18:47
Skaličania strácajú na čelo, no majú zápas k dobru.

Dohrávka 30. kola Tipos SHL

HK Skalica - HK TAM Levice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 20. Nemec (Šátek, Lietava), 39. Nemec (Kuba, Jurík), 59. Špirko (Jurák)

Rozhodovali: Bachúrik, Magušin - Lepieš, Jonák

Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 1307

Hokejisti Skalice vyhrali v sobotňajšej dohrávke 30. kola Tipos SHL nad Levicami 3:0 a posunuli sa na čelo tabuľky.

Pred druhým Žiarom nad Hronom majú jednobodový náskok. O dva góly Záhorákov sa postaral Richard Nemec.

Levičanom patrí naďalej štvrté miesto.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

