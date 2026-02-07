Skalica zvládla dohrávku proti rivalovi. Leviciam nedovolila streliť ani gól

Dohrávka 30. kola Tipos SHL
HK Skalica - HK TAM Levice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 20. Nemec (Šátek, Lietava), 39. Nemec (Kuba, Jurík), 59. Špirko (Jurák)
Rozhodovali: Bachúrik, Magušin - Lepieš, Jonák
Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 1307
Hokejisti Skalice vyhrali v sobotňajšej dohrávke 30. kola Tipos SHL nad Levicami 3:0 a posunuli sa na čelo tabuľky.
Pred druhým Žiarom nad Hronom majú jednobodový náskok. O dva góly Záhorákov sa postaral Richard Nemec.
Levičanom patrí naďalej štvrté miesto.