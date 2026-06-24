O výmene sa dozvedel, keď varil. Nemec má v Calgary konkurenciu, no manažér to bude riešiť

„Našli sme Nema (prezývka Nemca) a sledovali, ako z neho vyrástol hráč Devils. Ďakujeme za všetko, Šimon. Nech sa ti v Calgary darí."
Týmito slovami sa rozlúčilo New Jersey s obrancom Šimonom Nemcom na sociálnych sieťach. V utorok podvečer slovenského času ho vymenili do Calgary.
Za Nemca získalo New Jersey bohatú protihodnotu. Devils obdržali dve voľby v 1. kole draftu NHL – v roku 2027 výber pôvodne patriaci Vegas a v roku 2028 výber Colorada.
Súčasťou obchodu bol aj výber v 2. kole draftu 2026, ktorý pôvodne patril Rangers, a 21-ročný kanadský obranca Etienne Morin.
Spolu s Nemcom zamieril do Calgary aj 27-ročný krídelník Maxim Tsyplakov. Ruský útočník odohral v uplynulej sezóne za Devils a Islanders spolu 49 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie.
Nemec pôsobil v New Jersey od roku 2022, kedy si ho klub vybral z celkového 2. miesta na drafte. Z prvej pozície vtedy Juraj Slafkovský smeroval do Montrealu.
Sezónu 2022/23 odohral na farme v Utice, no v ďalšom ročníku nastúpil na 60 zápasov v NHL.
Na začiatku ročníka 2024/25 sa zranil počas olympijskej kvalifikácii, čo výrazne ovplyvnilo celú sezónu. V profilige odohral iba 27 stretnutí, väčšiu časť strávil opäť na farme v AHL.
V závere sezóny nastúpil na štyri zápasy play-off proti Caroline, v treťom zápase rozhodol o výhre New Jersey v predĺžení.
V nedávno skončenom ročníku si Nemec vytvoril osobné maximá v počte odohraných zápasov (68), v góloch (11) aj v bodoch (26).
V novembri 2025 strelil do siete Chicaga prvý hetrik v NHL.
VIDEO: Hetrik Šimona Nemca
Za Devils odohral 22-ročný obranca v priebehu troch sezón 155 zápasov, v ktorých zaznamenal 49 bodov za 16 gólov a 33 asistencií.
Nemca do New Jersey draftoval manažér Tom Fitzgerald, ktorého organizácia prepustila v apríli tohto roka. Výmena Slováka je prvým veľkým krokom nového generálneho manažéra Sunnyho Mehtu.
Výmena bola na stole dlho
O výmene Šimona Nemca z New Jersey sa diskutovalo v zámorí pomerne dlho.
Samotný hráč nebol spokojný so svojou úlohou v preplnenej obrane - poslednú sezónu hrával v treťom obrannom páre a prvou voľbou nebol ani na presilovke. Vo viacerých zápasoch bol dokonca iba zdravým náhradníkom.
Tréner Sheldon Keefe uprednostňoval v dôležitých chvíľach praváka Dougieho Hamiltona a ľaváka Lukea Hughesa.
Blízko k odchodu mal Nemec v decembri, keď sa Devils snažili priviesť Quinna Hughesa z Vancouveru.
Lenže Devils neuvoľnili dostatok miesta pod platovým stropom, navyše Minnesota pripravila pre Vancouver silnú ponuku, a tak išiel najstraší z bratov Hughesovcov do Minnesoty a Nemec zostal v New Jersey.
Najviac sa o výmene Nemca hovorilo v marci krátko pred uzávierkov prestupov, kedy slovenský obranca dokonca zmenil agenta. Podľa The Athletic bol štvrtým najvážnejším kandidátom na zmenu klubu, no napokon k tomu nedošlo.
Vtedajší manažér Fitzgerald nevymenil Nemca a ani žiadneho z ďalších obrancov. S Nemcom vtedy nekomunikoval ani o novej zmluve.
V máji podľa informácií Denníka N Nemec požiadal klub o výmenu, čo vyvolalo značný rozruch.
Hráč, vedenie klubu aj zahraniční novinári túto správu neskôr popreli, no odvtedy iba silneli špekulácie o zmene pôsobiska.
Nemcovi po sezóne skončila nováčikovská zmluva a nemá kontrakt na ďalší rok. Je obmedzene voľným hráčom (RFA), čiže nemôže rokovať s iným klubom, ako s tým, ktorému práve patrí.
Do utorka to bolo New Jersey, odteraz je to Calgary.
Podľa zámorských novinárov okamžite po uskutočnení výmeny Calgary nerokovalo s Nemcom o novej zmluve.
Nemec: Očakával som, že sa niečo stane
Nemec sa po náročnej sezóne vrátil na začiatku leta domov na Slovensko, kde sa zvyčajne pripravuje na nový ročník NHL.
Okrem toho posledné dni pomáha bratovi Adamovi s prípravou na draft.
O výmene sa Nemec dozvedel, keď si varil večeru. „Bol som trochu šokovaný, ale v pozitívnom zmysle," uviedol pre klubový web Calgary.
„Očakával som, že sa niečo stane,“ priznal. „Som veľmi nadšený, že sa pripájam k Calgary, je to dobrý mladý tím. Myslím si, že to môže byť pre mňa naozaj dobré miesto, takže som naozaj šťastný.“
Bezprostredne po výmene vyhlásil, že v Calgary je otvorený podpisu dlhodobej zmluvy.
„Obetovali za mňa veľa a rád by som tu zostal čo najdlhšie," povedal.
Zopakoval, že o výmenu sám nežiadal, ale „obe strany tak nejako vedeli, že sa niečo musí stať".
V Calgary sa stretne s ďalšími dvoma slovenskými hokejistami a dobrými kamarátmi - Martinom Pospíšilom a Samuel Honzekom.
„Myslím si, že všetci sa naozaj tešíme, že si spolu zahráme," dodal Nemec. Prezradil, že práve Pospíšil a Honzek boli prvými, kto sa o výmene dozvedel.
Calgary už má mladého praváka
Keď sa objavila možnosť priviesť Nemca do Calgary, generálny manažér Craig Conroy neváhal.
„Možnosť získať 22-ročného pravorukého obrancu, ktorý bol dvojkou draftu a jeho kariéra ide strmo hore, to je niečo, na čo sme jednoducho museli zacieliť," uviedol po výmene.
„Zaplatili sme vysokú cenu – dve voľby v prvom kole a jednu v druhom, ale presne na toto sme si ich držali. Mali sme pocit, že ak chceme získať hráča takého kalibru, oplatí sa do toho tie voľby investovať. Kľúčové pre mňa bolo, že sme si ponechali naše vlastné draftové výbery."
Podľa špecializovaného portálu Elite Prospects má Calgary na budúcu sezónu podpísaných sedem obrancov.
Najdrahším z nich je 25-ročný Kanaďan Kevin Bahl so zmluvou v hodnote 5,3 milióna ročne. Bahl v minulosti štyri sezóny hrával za New Jersey, kde bol v niekoľkých dueloch na ľade spoločne s Nemcom.
Slovák opísal ich spoluprácu ako „celkom dobrú".
Flames majú v zostave štyroch ľavákov a tiež troch pravákov: 29-ročného Zacha Whiteclouda, 26-ročného Braydena Pachala a talentovaného Zaynea Parekha.
Meno
Vek
Strana
Kevin Bahl
25
Ľavá
Joel Hanley
35
Ľavá
Yan Kuznetsov
24
Ľavá
Olli Määttä
31
Ľavá
Brayden Pachal
26
Pravá
Zayne Parekh
20
Pravá
Zach Whitecloud
29
Pravá
Šimon Nemec
22
Pravá
Práve Parekh, deviatka draftu z roku 2024, by mal byť Nemcovým priamym konkurentom o pozíciu obrancu číslo jeden.
Dvadsaťročný Kanaďan patrí medzi najväčšie prospekty Flames. V uplynulej sezóne sa udomácnil v NHL, odohral 37 zápasov a zaznamenal v nich deväť bodov (4+5).
Nemec by si tak mohol zopakovať postavenie z New Jersey, kde tiež nemal zaručené minúty na ľade pri dôležitých momentoch.
Manažér Conroy ale túto situáciu bude okamžite riešiť. Bezprostredne po výmene povedal, že Nemca si vie predstaviť na pravej strane vedľa Bahla, v druhej obrannej dvojici by mali nastupovať Whitecloud a na ľavej strane Parekh.
„Myslím si, že Parekhovi to tam s Whitecloudom naozaj išlo. Zayne mi na konci roka vlastne sám povedal, že sa na ľavej strane cítil lepšie. Aj preto som sa nebál priviesť ďalšieho praváka," vysvetlil Conroy.
Nemec sa v New Jersey sťažoval na hernú vyťaženosť. Viackrát povedal, že najlepšie hrá vtedy, keď má dôveru a na ľade strávi veľa minút.
„Keď vám tréner verí, na ľade si viac dovolíte, máte vyššie sebavedomie,“ pripomenul počas rozhovorov po sezóne.
„Dokázal som, že na to mám,“ verí si Nemec. „Musím ešte popracovať na vyrovnanosti výkonov a môžem hrať ešte lepšie.“
Práve herná vyťaženosť by sa príchodom do Calgary mohla zmeniť. Od vedenia okamžite dostal prísľub, že bude nastupovať často.
„Craig Conroy mi povedal, aby som bol v dobrej kondícii, pretože budem tráviť na ľade veľa času, a to je presne to, čo od hokeja chcete. Budem na to pripravený," povedal Nemec.
Pri pohľade na súpisku vyhlásil, že Calgary by mu mohlo herne sedieť.
Ako hodnotia výmenu experti?
„Nemec je mladý ofenzívne ladený obranca s zaujímavým herným arzenálom. Vyniká najmä schopnosťou aktívne podporovať útok, často sa zapája do ofenzívnych akcií a s pukom na hokejke si často hľadá priestor na tvorbu hry. Jeho slabšia defenzívna hra a problémy pri nižšom nasadení v zostave však jeho profil čiastočne zrážajú."
Takto ohodnotil slovenského beka analytický profil JFresh na sociálnej sieti X.
Nie je jediný, kto Nemcovi vytýka slabšiu hru v defenzíve a hovoria to aj dáta.
Za posledné dva roky má najhorší rozdiel v počte strelených a inkasovaných gólov na 60 minút spomedzi obrancov NHL (–0,97).
Negatívne čísla mal aj v hodnote Corsi, v ktorej bol na konci sezóny najhorší spomedzi obrancov Devils.
„Nemec v New Jersey jednoducho nedokázal preskočiť hráčov, ktorí boli pred ním v hierarchii obrancov.
Hoci ukázal zaujímavé ofenzívne záblesky a občas prispel aj kľúčovými momentmi v záveroch zápasov či v predĺžení, jeho defenzívne nedostatky mu bránili v tom, aby pravidelne dostával minúty v elitnej štvorici obrancov," uviedol James Nichols z portálu New Jersey Hockey Now.
Podľa neho Nemec nenaplnil postavenie dvojky draftu.
Nichols tvrdí, že výmenu vyhrali Devils, ktorí za Nemca dostali slušné výbery v drafte, s ktorými môžu ďalej obchodovať, a s odchodom Tsyplakova si uvoľnili aj vyše dva milióny pod platovým stropom.
„Je to potenciálne dobrá výmena pre obe strany," napísal Julian McKenzie z The Athletic.
„Nemec vyniká pohybom na korčuliach a kvalitou hry na oboch koncoch klziska, pričom jeho najväčšou devízou je podpora ofenzívy. Práve tým zapĺňa viacero potrieb Calgary, ktoré sa v uplynulých sezónach trápilo s produktivitou obrancov."
McKenzie poznamenal, že keby Nemec odohral už minulý ročník vo farbách Flames, s 26 bodmi by bol druhým najproduktívnejším obrancom tímu. Viac bodov (30) zaznamenal za Calgary iba Ramus Andersson, ktorého klub počas sezóny vymenil do Vegas.
Podľa experta Harmana Dayala by Nemec mohol v Calgary urobiť dobrý krok vpred. Flames za výmenu udelil známku B, New Jersey B+.
Jeho kolega Corey Pronman dodal, že Nemec je dobrý hráč, ale (zatiaľ) nie elitný a skôr pripomína obrancu do druhého páru. V Calgary by ale podľa neho mohol dostať viac príležitostí.
Pronman zhodnotil výmenu v podaní Flames na známku B+, Devils dal hodnotenie C+.