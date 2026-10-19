Zdieľajú rovnakú filozofiu, má predpoklady posúvať tím vpred. Ottawa predĺžila kontrakt s trénerom

Kanadský hokejový tréner Travis Green zostáva na striedačke Ottawy Senators aj v nasledujúcich sezónach.
Vedenie klubu NHL podpísalo s 55-ročným kormidelníkom nový kontrakt, ktorý platí až do konca ročníka 2030/2031.
Senators zároveň oznámili predĺženie spolupráce s asistentmi Nolanom Baumgartnerom, Benom Sextonom, Mikeom Yeom a trénerom brankárov Justinom Petersom.
„Keď som pred dvoma rokmi hľadal hlavného trénera, bolo mi jasné, že Travis má predpoklady posunúť náš tím vpred,“ uviedol v klubovom vyhlásení generálny manažér „senátorov“ Steve Staios.
„Sledoval som, ako zavádza herné systémy a štruktúry, čo len posilnilo moju dôveru v jeho trénerské schopnosti. Zdieľame rovnakú víziu i filozofiu a veríme, že môžeme spoločne ďalej budovať náš tím,“ dodal podľa TSN.
Green pôsobí v hlavnom meste Kanady tretiu sezónu, pričom v predchádzajúcich dvoch ročníkoch doviedol tím do play off.
S 95 víťazstvami v základnej časti sa v historických tabuľkách „Sens“ delí o piate miesto medzi 14 hlavnými trénermi, ktorí doteraz viedli mužstvo.
Pred príchodom do Ottawy trénoval v roku 2024 New Jersey Devils, predtým pôsobil päť sezón (2017 - 2022) ako hlavný kouč Vancouveru Canucks.
Počas deviatich sezón v pozícii hlavného trénera dosiahol bilanciu 236 výhier, 219 prehier a 53 prehier po predĺžení či samostatných nájazdoch.
Počas hráčskej kariéry pôsobil 14 rokov v NHL, v dresoch Toronta Maple Leafs, Anaheimu Ducks, Bostonu Bruins, Phoenixu Coyotes a New Yorku Islanders odohral celkovo 970 zápasov základnej časti a nazbieral 193 gólov a 262 asistencií.
Na medzinárodnej scéne reprezentoval Kanadu na troch MS, pričom v Helsinkách 1997 získal s národným tímom titul.
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