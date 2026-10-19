Dva čisté hetriky ho vyniesli na vrchol. Tkachuk sa stal prvou hviezdou týždňa

Brady Tkachuk.
Brady Tkachuk. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2026 o 21:02
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Dvadsaťsedemročný americký krídelník sa stal iba tretím hráčom v histórii klubu, ktorý dokázal zaznamenať hetrik v dvoch dueloch za sebou.

Hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej NHL sa stali traja hokejoví útočníci. Za prvú hviezdu vyhlásili Bradyho Tkachuka z Floridy Panthers, druhou bol kapitán Edmontonu Connor McDavid a treťou sa stal Kirill Kaprizov z Minnesoty Wild.

Brady Tkachuk dosiahol čistý hetrik v dvoch zápasoch za sebou a v sledovanom období bol s 10 bodmi (6+4) v štyroch dueloch najproduktívnejší hráč súťaže.

„Panterom“ pomohol k trom víťazstvám. Pri triumfe 7:3 nad Columbusom sa blysol tromi gólmi a asistenciou, následne zopakoval čistý hetrik vo víťaznom súboji s Vancouverom (3:2).

Dvadsaťsedemročný americký krídelník sa stal iba tretím hráčom v histórii klubu, ktorý dokázal zaznamenať hetrik v dvoch dueloch za sebou.

Honor druhej hviezdy patrí McDavidovi. Dvadsaťdeväťročný center nazbieral v minulom týždni v troch zápasoch desať bodov (3+7) a Oilers pomohol k dvom výhram.

Pri víťazstve 4:1 nad Los Angeles dosiahol gól a tri asistencie a predviedol tak už svoj 50. štvorbodový výkon v profilige.

Následne zariadil dvoma gólmi a tromi asistenciami triumf 6:2 nad Utahom, čo bol jeho 16. päťbodový zápas v NHL. McDavid vedie produktivitu v základnej časti s 23 bodmi (6+17) v ôsmich stretnutiach.

Ocenenie pre tretiu hviezdu týždňa získal Kaprizov. Ruský krídelník si v štyroch zápasoch pripísal štyri góly a tri asistencie a Wild aj jeho zásluhou slávili tri víťazstvá a vyšvihli sa na čelo Centrálnej divízie.

Najviac sa mu individuálne vydaril duel so St. Louis, keď sa pod výhru 5:4 podpísal gólom a dvomi asistenciami.

Kaprizov aktuálne vedie poradie strelcov NHL s 10 presnými zásahmi. Informoval o tom oficiálny web profiligy.

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Brady Tkachuk.
Brady Tkachuk.
Dva čisté hetriky ho vyniesli na vrchol. Tkachuk sa stal prvou hviezdou týždňa
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