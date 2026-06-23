Prestupová bomba v NHL. Nemec opúšťa New Jersey a smeruje k ďalším Slovákom

Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils vymenil slovenského obrancu Šimona Nemca do Calgary.
Je to pre neho prvá zmena pôsobiska v profilige, v organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022.
O výmene informoval viacerí zámorskí novinári, vrátane portálu tsn.com. V novom pôsobisku sa Nemec stretne s krajanmi útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.
Flames získali okrem Nemca aj útočníka Maxima Cypľakova. Vedenie Calgary za nich obetovalo podmienené výbery v 1. kole draftu v rokoch 2027 a 2028, voľbu v 2. kole draftu 2026 a 21-ročného obrancu Etiennea Morina, ktorý zatiaľ v NHL nenastúpil.
Dvadsaťdvaročný Nemec má za sebou tri sezóny v NHL, no až uplynulý ročník 2025/2026 strávil výlučne v prvom tíme „diablov.“
Vytvoril si v ňom osobné rekordy v počte odohratých zápasov (68), góloch (11) a aj v kanadských bodoch (26). V novembri 2025 zažiaril proti Chicagu svojím prvým hetrikom v profilige.
Pod trénerom Sheldonom Keefeom však nemal stabilnú pozíciu a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o možnej výmene.
Horúcim adeptom na zmenu pôsobiska bol aj počas marcovej uzávierky prestupov, vtedy k výmene nedošlo.
V lete 2026 sa mu skončí nováčikovská zmluva a po jej vypršaní bude mať štatút obmedzeného voľného hráča.
V NHL doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v ktorých nazbieral 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií.