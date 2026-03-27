Crosbymu sa lepí smola. Po zranení z olympiády ho opäť trápia problémy

Kanadský hokejista Sidney Crosby nedohral nočný duel zámorskej NHL s Ottawou Senators pre zranenie v dolnej časti tela.
Hráč Pittsburgu Penguins išiel predčasne z ľadu počas druhej tretiny po probléme na ľavej nohe.
Kapitán „tučniakov“ sa pritom len prednedávnom vrátil opäť na ľad po mesačnej absencii. Crosby sa zranil 18. februára vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne proti Česku po zákroku obrancu Radka Gudasa.
„Stále čakáme na nejaké správy. Musím sa rozprávať s našim lekárskym personálom. Ide o dolnú časť tela, ale viac v tejto chvíli neviem,“ vyjadril sa kouč Pittsburghu Dan Muse pre oficiálnu stránku súťaže.
Crosby už mal zdravotné problémy počas prvej tretiny, ale napokon sa ešte vrátil do zápasu. Svojmu tímu chýbal v 11 dueloch.
Reprezentant Kanady je lídrom kanadského bodovania v rámci Penguins, v 61 zápasoch nazbieral 28 gólov a 36 asistencií.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: