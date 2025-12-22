Crosby pokoril Lemieuxov rekord, ten mu poslal odkaz: Vedel som, že budeš výnimočný

Pamätný zápas odohral v noci z nedele na pondelok v zámorskej NHL hviezdny kanadský hokejista Pittsburghu Penguins Sidney Crosby.
Tridsaťosemročný center prebral štafetu najproduktívnejšieho hráča v histórii organizácie, keď ziskom 1724. bodu prekonal doterajšieho rekordéra "tučniakov" a člena Siene slávy Maria Lemieuxa.
Crosby predstihol ikonickú 66-tku v domácom dueli proti Montrealu Canadiens. Klubovú ikonu najskôr dorovnal gólom na 1:1 a rozdielovú asistenciu si pripísal pri presnom zásahu Richarda Rakella v presilovej hre.
Na ľade sa spolu s ním tešili z historického momentu všetci spoluhráči.
"Je to naozaj špeciálne. Uvedomujete si, že sa musíte sústrediť ďalej na zápas, ale zároveň si chcete užívať len daný okamih. Niekedy je to náročné vyvážiť, najmä s pribúdajúcim vekom. Na veci sa pozeráte trochu inak," reagoval.
VIDEO: Sidney Crosby a jeho 1724. bod v drese Pittsburghu Penguins
Hrali spolu pred 20 rokmi
Lemieux poslal Crosbymu odkaz prostredníctvom videa.
„Ahoj Sid. Gratulujem ti k prekonaniu môjho rekordu. Už keď sme spolu hrali v roku 2005, som vedel, že budeš veľmi výnimočný hráč a dosiahneš veľké veci. Sme tu o 20 rokov neskôr a si jeden z najlepších hráčov v histórii hokeja.
Si skvelá postava Pittsburghu Penguins, celej NHL a svetového hokeja. Chcem ti popriať všetko dobré do ďalšej fázy kariéry. Ešte raz gratulujem, skvelá práca, kamarát,“ povedal 60-ročný Kanaďan.
Jeho odkaz potešil Crosbyho, ktorý si spolu s ním zahral vo svojej nováčikovskej sezóne a po legende Pittsburghu prebral kapitánske céčko:
"Vidieť, ako dav stíchol, keď prišiel odkaz od Maria, bolo neuveriteľné. Ak niekto nechápe, aký tu mal vplyv, a dnes bol na zápase, myslím si, že tomu rozumie o niečo lepšie. Bolo to naozaj skvelé to vidieť."
Chýba mu ešte 46 gólov
Lemieux držal rekord od 20. januára 1989, keď dosiahol 688. bod v kariére, čím prekonal vtedajšieho lídra Ricka Kehoea. Crosby má momentálne aj najviac odohratých duelov za Pittsburgh (1387) a vedie aj v počte asistencií (1079).
Chýba mu 46 gólov na to, aby pokoril aj Lemieuxov strelecký rekord. Dva body, ktorými prispel k víťazstvu nad Montrealom (4:3 pp), ho zároveň posunuli na pozíciu historicky ôsmeho najproduktívnejšieho hráča celej súťaže.
Crosby má najviac bodov spomedzi aktívnych hráčov.
"Keď si spomenieme na Maria a Waynea Gretzkého, tak mi napadne, že sú to najväčšie persóny hokeja. Aspoň tak to cítim ja. Mať možnosť učiť sa od Maria, nadviazať s ním priateľstvo a mať taký vplyv, pre mňa znamená veľa.
Mám veľké šťastie a vážim si, že som mal možnosť si s ním zahrať. Vyrastal som sledovaním jeho hry, veľmi mi pomohol a mal na mňa obrovský vplyv. V mojej mysli je stále číslo jeden,“ vyjadril sa Crosby.
Crosby zaznamenal 18. sezónu s aspoň 20 gólmi, čo je siedmy najvyšší počet v histórii profiligy. Viac ich majú len Gordie Howe (22), Alexander Ovečkin, Ron Francis (po 20), Brendan Shanahan, Dave Andreychuk a Jaromír Jágr (po 19).
"Sledujete históriu, vidíte ju na vlastné oči. Myslím si, že je to niečo, čom sme vedeli, že príde. Pre každého, kto tu dnes bol, to bolo neuveriteľné.
Nie je to žiadne prekvapenie, keď vidíte, čo robí pravidelne," doplnil k historickému momentu tréner Penguins Dan Muse.
