Skvelé správy pre Pittsburgh. Crosby sa po zranení na olympiáde vracia do zostavy

Sidney Crosby.
Sidney Crosby. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. mar 2026 o 18:32
ShareTweet0

Teším sa, že som späť v hre, uviedol.

Kanadský hokejista Sidney Crosby sa v noci na štvrtok vráti späť do zostavy Pittsburghu Penguins v zámorskej NHL.

Tridsaťosemročný kapitán „tučniakov“ nastúpi v zápase proti Caroline Hurricanes prvýkrát od svojho zranenia, ktoré utrpel 18. februára vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne proti Česku po zákroku obrancu Radka Gudasa.

Crosby sa vráti do hry presne po štyroch týždňoch, ktoré sa odhadovali ako čas vynútenej pauzy. „Teším sa, že som späť v hre,“ citoval skúseného centra oficiálny web profiligy nhl.com po stredajšom rozkorčuľovaní.

Pittsburgh zaznamenal počas Crosbyho neprítomnosti v 11 dueloch štyri víťazstvá v riadnom hracom čase a jednu výhru po predĺžení.

V prebiehajúcom ročníku, ktorý je pre neho 21. v profiligovej kariére, nazbieral 59 bodov (27+32) v 56 stretnutiach. Viac ich nemá na konte žiadny jeho spoluhráč.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Sidney Crosby.
Sidney Crosby.
Skvelé správy pre Pittsburgh. Crosby sa po zranení na olympiáde vracia do zostavy
dnes 18:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Skvelé správy pre Pittsburgh. Crosby sa po zranení na olympiáde vracia do zostavy