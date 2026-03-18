Skvelé správy pre Pittsburgh. Crosby sa po zranení na olympiáde vracia do zostavy

Kanadský hokejista Sidney Crosby sa v noci na štvrtok vráti späť do zostavy Pittsburghu Penguins v zámorskej NHL.
Tridsaťosemročný kapitán „tučniakov“ nastúpi v zápase proti Caroline Hurricanes prvýkrát od svojho zranenia, ktoré utrpel 18. februára vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne proti Česku po zákroku obrancu Radka Gudasa.
Crosby sa vráti do hry presne po štyroch týždňoch, ktoré sa odhadovali ako čas vynútenej pauzy. „Teším sa, že som späť v hre,“ citoval skúseného centra oficiálny web profiligy nhl.com po stredajšom rozkorčuľovaní.
Pittsburgh zaznamenal počas Crosbyho neprítomnosti v 11 dueloch štyri víťazstvá v riadnom hracom čase a jednu výhru po predĺžení.
V prebiehajúcom ročníku, ktorý je pre neho 21. v profiligovej kariére, nazbieral 59 bodov (27+32) v 56 stretnutiach. Viac ich nemá na konte žiadny jeho spoluhráč.
