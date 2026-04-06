Legenda odmieta spomaliť. Crosby je kráľom konzistencie, akým nebol ani Gretzky

Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby bude mať priemer minimálne bod na zápas aj vo svojej 21. sezóne. Po tom, čo vynechal 12 zápasov základnej časti, ich môže odohrať už iba celkovo 70, no na konte má už 72 bodov.
„Je to len štatistika, no po celú kariéru sa snažím byť konzistentný,“ uviedol Crosby podľa nhl.com.
V nočnom zápase proti Floride prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu 5:2. Pomohol nimi k víťazstvu, ktorým sa Penguins priblížili k play-off.
Vo vyraďovacích bojoch chýbali v predošlých troch sezónach a aj to bol dôvod, prečo v zámorí silneli špekulácie o možnom Crosbyho odchode z klubu, v ktorom strávil celú kariéru od draftu v roku 2005.
S črtajúcim sa návratom „tučniakov“ do vyraďovacích bojov však tieto hlasy utíchli aj pred pred uzávierkou prestupov začiatkom marca.
Crosby vynechal 11 zápasov po tom, čo si na ZOH v Miláne zranil koleno. Neskôr absentoval ešte v jednom zápase. Po 66 zápasoch má bilanciu 29 gólov a 43 asistencií.
Priemer minimálne bod na zápas dosiahne aj vo svojej 21. sezóne v profilige, pričom pôjde o míľnik, ktorý pred ním nedosiahol žiadny iný hráč v histórii NHL. Najbližšie sa mu priblížil legendárny Wayne Gretzky, ktorý odohral 19 sezón s priemerom lepším než bod na zápas.
„Myslím si, že tieto moje čísla hovoria o tom, aké kvalitné tímy sme (v Pittsburghu) mali a o kvalite hráčov, s ktorými som mal možnosť hrať. Je to dôležitá súčasť tejto štatistiky,“ poznamenal Crosby.
V zápase proti Floride dosiahol míľnik aj Crosbyho spoluhráč Bryan Rust. Dosiahol na métu 500 bodov v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to v 708. zápase, po ktorom má bilanciu 231 gólov a 270 asistencií.
„Mal som obrovské šťastie, že som mohol hrať v tejto lige už dlho. Dúfam, že to bude ešte pár rokov. Hral som s niekoľkými naozaj dobrými hráčmi, ktorí mi pomohli na mojej ceste, na začiatku, v strede aj teraz,“ uviedol Rust.
