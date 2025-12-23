Caroline dlhšie nepomôže najlepší strelec tímu. Citeľné oslabenie aj v defenzíve

Center Caroliny Hurricanes Seth Jarvis (24) strieľa puk počas predĺženia hokejového zápasu NHL proti Washingtonu.
Center Caroliny Hurricanes Seth Jarvis (24) strieľa puk počas predĺženia hokejového zápasu NHL proti Washingtonu. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. dec 2025 o 08:37
Klub informoval, že stav oboch hráčov sa bude posudzovať týždeň po týždni.

Tím zámorskej NHL Carolina Hurricanes sa bude musieť v najbližšom období zaobísť bez dvoch kľúčových hráčov.

Zranenia vyradili útočníka Setha Jarvisa aj obrancu Jaccoba Slavina. Klub oznámil, že stav oboch sa bude posudzovať týždeň po týždni. Obaja utrpeli zranenia v hornej časti tela a o termíne ich návratu zatiaľ neinformovali.

Jarvis sa zranil v piatkovom zápase proti Floride po súboji s Evanom Rodriguesom, keď narazil do žŕdky. Tento 23-ročný útočník je najlepší strelec tímu v tejto sezóne s 19 gólmi.

Slavin už v tejto sezóne vynechal 29 stretnutí pre zranenie v dolnej časti tela. Do zostavy sa vrátil 14. decembra, no stihol nastúpiť iba do piatich duelov.

dnes 08:37
