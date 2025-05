Čederle ohúril na MS, bol najlepším strelcom Slovenska. NHL je stále môj sen, hovorí

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Sebastián Čederle má za sebou skvelú sezónu, azda najlepšiu v kariére. A pred sebou letné mesiace, ktoré chce využiť aj na zaslúžený oddych. Aj počas nich však bude musieť riešiť viacero vecí. Najmä však svoju budúcnosť, keďže hoci má platnú zmluvu s Nitrou, záujem o jeho služby naberá na intenzite.

Dvadsaťpäťročný útočník má za sebou výbornú sezónu v Tipos extralige. S Nitrou získal striebornú medailu, v ročníku 2024/2025 odohral v najvyššej slovenskej súťaži 54 zápasov s bilanciou 24 gólov a 10 asistencií.

Jeho výkony si všimli aj reprezentační tréneri a vo februári dostal pozvánku na prípravný dvojzápas proti Nemecku. Hneď vo svojej premiére v národnom tíme dal hetrik, o deň neskôr pridal ďalší gól. Napokon sa dostal aj na MS do Švédska, kde však Slovákom turnaj nevyšiel podľa predstáv. Čederle sa teraz už teší na oddych, príde mu vhod. „Mám teraz 2,5 týždňa voľno. Chcem si oddýchnuť, možno pôjdeme s priateľkou na nejakú dovolenku a po tých dvoch týždňoch budem trénovať. Na ďalšiu sezónu sa budem pripravovať v Nitre,“ prezradil pre TASR.

Ponuka musí dávať zmysel Pod Zoborom podpísal nedávno nový dvojročný kontrakt, ale v Štokholme na svetovom šampionáte zaujal viacerých skautov. Ponúk má na stole viacero, ale rozhodnutie je zatiaľ v nedohľadne. „Všetko riešim s mojím agentom, pravidelne si voláme, či má nejakú novú informáciu a budeme to riešiť postupne. Musí prísť nejaká dobrá ponuka, aby to pre nás dávalo zmysel. A potom sa musím dohodnúť s Nitrou, či by ma uvoľnila a či schváli ďalší krok. Takže všetko sa teraz rieši a uvidíme, ako to dopadne.“ Budúcnosť chce mať vyriešenú čím skôr O Čederleho prejavili záujem údajne aj kluby zo zámoria. A zabojovať o miesto v najprestížnejšej lige sveta by slovenskému hokejistovi zmysel naozaj dávalo: „Samozrejme by som bol za, ale je to všetko o tom, aké by som mal podmienky, kde by to bolo. Všade sa rozpráva o nejakej nováčikovskej ponuke pre mňa, ale uvidíme čo a ako. Odmalička som pozeral NHL a je to stále môj sen. Uvidíme ako to dopadne, ja som otvorený každým možnostiam.“

Ako ďalej zdôraznil pre TASR, chcel by mať budúcnosť vyriešenú čím skôr. „Čím skôr tým lepšie, lebo je to aj stres, aj to prípadné balenie z Nitry nie je ľahké.“

Sebastián Čederle sa teší po strelenom góle v zápase Slovensko - Slovinsko v skupine A na MS v hokeji 2025. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)

Najlepší strelec Slovákov Ďalej prezradil, že pred sezónou nepomyslel na to, že by sa dostal na majstrovstvá sveta. Ciele však mal: „Chcel som sa dostať na nejaký reprezentačný zraz a to sa mi podarilo až vo februári. Potom som chcel postupne bojovať o miesto na MS, čo sa mi podarilo a za to som veľmi rád. Neveril by som tomu, že by to mohlo dopadnúť takto.“ Vo Švédsku ohúril Čederle viacerými činnosťami. V zápase s domácim výberom mal úspešnosť na vhadzovaní 87,5 percenta a prekonal tak v tejto zručnosti aj viaceré hviezdy z NHL. S dvoma gólmi bol napokon najlepší strelec výberu Vladimíra Országha. „Aj toto mi otvorilo oči, že som vládal aj fyzicky a psychicky. Na to že som bol nováčik si myslím, že som na turnaji zahral dobre. Určite to bude lepšie a lepšie, ak budem takto ďalej hrať.“