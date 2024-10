Nováčik v obrane Devils strieľa gól za gólom. Ak by panikáril, nezostane v tíme, vraví kouč

NEWARK. V New Jersey Devils majú pretlak kvalitných obrancov a o slovo sa prihlásil jeden ďalší, ktorý by sa už nerád vracal o krok späť do AHL.

"Vyzerá, že sa baví hokejom. Puky ho nachádzajú v správnych pozíciách a on to využíva. Ak by to bolo tak, že strieľa góly, ale v defenzíve panikári, nezostane v prvom tíme. Ale aj v obrane hrá veľmi inteligentne. Nekomplikuje veci sebe ani spoluhráčom," vyzdvihol ho tréner Sheldon Keefe.