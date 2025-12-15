Regenda sa príležitosti nedočkal. San Jose umiestnilo dvoch útočníkov na listinu zranených

Philipp Kurashev a Justin Hryckowian.
Philipp Kurashev a Justin Hryckowian. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. dec 2025 o 22:34
ShareTweet0

Hrali v elitnej formácii „žralokov“ spolu s Macklinom Celebrinim.

San Jose umiestnilo na listinu zranených hráčov útočníkov Willa Smitha a Philippa Kurasheva.

Klub zámorskej hokejovej NHL v pondelok namiesto nich povolal Igora Černyšova a Ethana Cardwella z farmárskeho San Jose Barracuda, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Pavol Regenda.

Smith a Kurashev hrali v elitnej formácii „žralokov“ spolu s Macklinom Celebrinim. Obaja sa zranili vo víťaznom zápase proti Pittsburghu (6:5 pp).

Smith nazbieral v doterajšom priebehu ročníka 29 bodov (12+17), Kurashev ich má na konte 15 (6+9). Informovala agentúra AP.

Dvadsaťročný ruský útočník Černyšov môže absolvovať debut v profilige. Od začiatku sezóny nazbieral v AHL 23 bodov (11+12) za 25 stretnutí.

Šancu tentoraz nedostal 26-ročný Regenda, ktorý na začiatku decembra bol súčasťou hlavného tímu. Odohral dva dueli, v oboch skóroval, no putoval späť na farmu.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Philipp Kurashev a Justin Hryckowian.
Philipp Kurashev a Justin Hryckowian.
Regenda sa príležitosti nedočkal. San Jose umiestnilo dvoch útočníkov na listinu zranených
po 22:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Regenda sa príležitosti nedočkal. San Jose umiestnilo dvoch útočníkov na listinu zranených