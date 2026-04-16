Zaspomína si na kvalitné výkony zo zimnej olympiády? Hlavaj sa pripojí k reprezentácii pred MS

Slovenský brankár Samuel Hlavaj v službách tímu Iowa Wild. (Autor: X/Iowa Wild)
Sportnet|16. apr 2026 o 18:30
V lete sa stane obmedzeným voľným hráčom.

Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj sa predstaví na majstrovstvách sveta v hokeji 2026.

Vedenie Minnesoty Wild mu dalo povolenie, aby sa pripojil k národnému tímu. Hlavaj sa v lete stane obmedzeným voľným hráčom a predpokladá sa, že sa bude snažiť získať zmluvu s iným tímom NHL.

Tretím brankárom Wild v play off v profilige bude Cal Petersen, ktorý chytal so Slovákom na farme v Iowe.

Hlavaj bol dôležitou súčastou Slovenska aj na ZOH 2026, kde aj vďaka jeho výkonoch reprezentácia obsadila štvrté miesto. V boji o bronz prehrala s Fínskom.

    Na snímke zľava Gaetan Haas (Švajčiarsko) a Servác Petrovský (Slovensko) v prípravnom zápase.
