Dvojica neprežila ďalšie škrty. Kluby NHL presunuli Slovákov na farmu

ST. PAUL. Klub zámorskej NHL Minnesota Wild vyradil brankára Samuela Hlavaja z hlavného kempu a preradil ho do nižšej AHL.
Slovenský reprezentant tak zrejme odštartuje sezónu na farme v tíme Iowa Wild, kde vlani strávil veľkú časť sezóny.
Dvadsaťštyriročný brankár odchytal v príprave jeden zápas. Proti Dallasu inkasoval za polovicu stretnutia štyri góly a Wild prehrali vysoko 2:5.
Minnesota zúžila predsezónny káder na 31 mien. Spolu s Hlavajom sa do American Hockey League presunuli aj Caedan Bankier, Rasmus Kumpulainen, Carson Lambos, Dávid Špaček a Riley Mercer. Klub umiestnil ďalšiu štvoricu hráčov na waiver listinu.
Rovnaký verdikt ako Hlavaj si vypočul aj útočník Adam Sýkora v tíme New York Rangers. Spolu so Slovákom smerovala na farmu do Hartfordu aj ďalšia štvorica hokejistov.
Sýkora si dres Rangers obliekol v príprave jedenkrát. Pri prehre s Bostonom 4:5 po predĺžení strávil na ľade takmer trinásť minút, nebodoval a pripísal si jeden plusový bod. Vlani strávil v AHL celú sezónu, v 71 zápasoch nazbieral 30 bodov (9+21).
Aktuálne zostáva na súpiskách klubov NHL jedenásť slovenských hokejistov.