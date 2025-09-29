Dvojica neprežila ďalšie škrty. Kluby NHL presunuli Slovákov na farmu

Slovenský brankár Samuel Hlavaj (35) z Minnesoty Wild počas prípravného zápasu.
Slovenský brankár Samuel Hlavaj (35) z Minnesoty Wild počas prípravného zápasu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|29. sep 2025 o 21:39
ShareTweet1

Hlavaj a Sýkora začnú sezónu v AHL.

ST. PAUL. Klub zámorskej NHL Minnesota Wild vyradil brankára Samuela Hlavaja z hlavného kempu a preradil ho do nižšej AHL.

Slovenský reprezentant tak zrejme odštartuje sezónu na farme v tíme Iowa Wild, kde vlani strávil veľkú časť sezóny.

Dvadsaťštyriročný brankár odchytal v príprave jeden zápas. Proti Dallasu inkasoval za polovicu stretnutia štyri góly a Wild prehrali vysoko 2:5.

Minnesota zúžila predsezónny káder na 31 mien. Spolu s Hlavajom sa do American Hockey League presunuli aj Caedan Bankier, Rasmus Kumpulainen, Carson Lambos, Dávid Špaček a Riley Mercer. Klub umiestnil ďalšiu štvoricu hráčov na waiver listinu.

Rovnaký verdikt ako Hlavaj si vypočul aj útočník Adam Sýkora v tíme New York Rangers. Spolu so Slovákom smerovala na farmu do Hartfordu aj ďalšia štvorica hokejistov.

Sýkora si dres Rangers obliekol v príprave jedenkrát. Pri prehre s Bostonom 4:5 po predĺžení strávil na ľade takmer trinásť minút, nebodoval a pripísal si jeden plusový bod. Vlani strávil v AHL celú sezónu, v 71 zápasoch nazbieral 30 bodov (9+21).

Aktuálne zostáva na súpiskách klubov NHL jedenásť slovenských hokejistov.

NHL

Slovenský brankár Samuel Hlavaj (35) z Minnesoty Wild počas prípravného zápasu.
Slovenský brankár Samuel Hlavaj (35) z Minnesoty Wild počas prípravného zápasu.
Dvojica neprežila ďalšie škrty. Kluby NHL presunuli Slovákov na farmu
dnes 21:391
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Dvojica neprežila ďalšie škrty. Kluby NHL presunuli Slovákov na farmu