Kanada mala začať prípravu na olympiádu v Rusku, z turnaja možno vycúva

"Máme dohodu o účasti kanadského národného tímu na Channel One Cupe a sme vďační, že sme dostali túto príležitosť. Zároveň však vieme, že situácia s pandémiou je teraz nepredvídateľná a podľa dohody môžeme odmietnuť účasť na turnaji," citovala Rennieho agentúra TASS.

Ten sa koná v Rusku od 15. do 19. decembra. Ak sa situácia s koronavírusom zhorší, Kanaďania hrať nebudú.

MOSKVA. Výkonný riaditeľ Kanadskej hokejovej asociácie (CHA) Tom Rennie uviedol, že národný tím sa nemusí zúčastniť na turnaji Channel One Cup.

Na turnaji by malo okrem Kanady štartovať domáce Rusko, ďalej Švédsko, Fínsko a Česko. Turnaj mal byť prvou etapou prípravy Kanaďanov na ZOH 2022 pre prípad, že by NHL nepustila svojich hráčov do Pekingu z dôvodu možného zhoršenia situácie s pandémiou koronavírusu.

Kanaďania naposledy hrali na Channel One Cupe v decembri 2017 v rámci prípravy na ZOH v Pjongčangu a na turnaji obsadili piate miesto. ZOH v Pekingu sa budú konať od 4. do 20. februára 2022.