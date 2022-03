Hokejová Liga majstrov má opäť švédskeho víťaza, Rögle získalo premiérový titul

Liga majstrov - finále

ÄNGELHOLM. Hokejisti švédskeho klubu Rögle BK sa po prvý raz stali víťazmi Ligy majstrov. V utorňajšom finále zvíťazili nad fínskou Tapparou Tampere tesne 2:1. O oba góly domácich sa postaral švédsky útočník Daniel Zaar.

Do tohto ročníka hokejovej Ligy majstrov sa zapojilo 32 tímov.

Slovensko reprezentoval Slovan Bratislava, ktorý sa do súťaže dostal ako náhradník za Junosť Minsk, no v základnej F-skupine skončili slovanisti bez výhry so skóre 8:23 na poslednom 4. mieste a do ďalšej fázy nepostúpili.