Posun v prípade zadržaného majiteľa hokejového Mikuláša. Vyjadrila sa už aj polícia

Polícia zadržala Róberta Ľ., majiteľa hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš, v prípade násilnej trestnej činnosti.
Ako v nedeľu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, tri osoby boli obvinené zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva.
„Skutku sa mali dopustiť v jednom zo športových štadiónov, kde mali fyzicky napadnúť poškodeného za účelom nezákonného vymáhania finančných prostriedkov,“ priblížila Šefčíková.
„V súvislosti s uvedeným prípadom vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vzniesol obvinenie všetkým trom osobám za zločin vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva. Následne osoby zadržal a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie,“ uviedla Šefčíková.
Doplnila, že vzhľadom na citlivú povahu a násilné okolnosti skutku nebude polícia k prípadu poskytovať bližšie informácie.