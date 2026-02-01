Posun v prípade zadržaného majiteľa hokejového Mikuláša. Vyjadrila sa už aj polícia

Róbert Ľupták.
Róbert Ľupták. (Autor: Viktor Zamborský)
TASR|1. feb 2026 o 12:10
Skutku sa mal dopustiť v jednom zo športových štadiónov, povedala.

Polícia zadržala Róberta Ľ., majiteľa hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš, v prípade násilnej trestnej činnosti.

Ako v nedeľu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, tri osoby boli obvinené zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva.

„Skutku sa mali dopustiť v jednom zo športových štadiónov, kde mali fyzicky napadnúť poškodeného za účelom nezákonného vymáhania finančných prostriedkov,“ priblížila Šefčíková.

„V súvislosti s uvedeným prípadom vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vzniesol obvinenie všetkým trom osobám za zločin vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva. Následne osoby zadržal a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie,“ uviedla Šefčíková.

Doplnila, že vzhľadom na citlivú povahu a násilné okolnosti skutku nebude polícia k prípadu poskytovať bližšie informácie.

