Dostal ich na MS v hokeji. Slovenský tréner skončil na lavičke poľskej reprezentácie

VARŠAVA. Keď postúpili na MS v hokeji 2024, v krajine spôsobili malý ošiaľ. Poľská hokejová reprezentácia sa medzi elitou predstavila po 22 rokoch.
O zotrvanie medzi hokejovou smotánkou bojovali do posledného zápasu. Ak by zdolali Kazachstan, preskočili by ho v tabuľke.
Aj keď poľské mužstvo viedlo 1:0, napokon prehralo 1:3. Aréna zaplnená poľskými fanúšikmi však skandovala, ďakovala a tlieskala.
Za úspechom stál vtedy slovenský tréner Róbert Kaláber. Mužstvo viedol od roku 2020, počas dvoch rokov ho dostal z divízie 1B až medzi elitu. Účasť na MS v Česku označil za „malý hokejový zázrak".
Po piatich rokoch sa jeho kapitola pri poľskej reprezentácii končí. Nové vedenie hokejového zväzu mu nepredĺžilo zmluvu, ktorá mu skončila.
Tento rok sa Poliaci predstavili na MS nižšej divízie, no na úspech spred dvoch rokov nenadviazali.
V úvode síce zvíťazili nad Rumunskom (4:1) a Japonskom (2:1), neskôr však prišli prehry s Talianskom (1:4), Ukrajinou (1:4) a Veľkou Britániou (0:3). Poliaci nakoniec obsadili piate miesto.
Už odchádzajúce vedenie reprezentácie sa po turnaji zhodlo na tom, že Poľsko potrebuje zmenu filozofie a nový impulz. Nový prezident Krzysztof Wozniak, ktorý sa mandátu ujal koncom septembra, súhlasil.
Kaláber na záver svojho dlhoročného pôsobenia zverejnil rozsiahle stanovisko, ktoré bolo zároveň aj veľkým poďakovaním.
„Bolo to neuveriteľné dobrodružstvo. Hráči mali sny, chceli si ich splniť a vedeli, že je ich čas dostať sa do elitnej divízie. Postúpili sme, splnili sme si sny a dosiahli sme to vynikajúcim štýlom," uviedol 55-ročný tréner, ktorý na sever od Slovenska pôsobí už viac ako 10 rokov.
S poľským hokejom sa ale nelúči, pokračovať bude na klubovej úrovni. V sezóne 2025/26 povedie mužstvo Unia Osvienčim, šampióna spred dvoch rokov.
„Niekedy treba urobiť krok späť, aby sme následne mohli spraviť dva kroky dopredu. Dúfal som, že tie dva kroky vpred spravím ja, ale po zmene vedenia dostane túto možnosť niekto iný.
Nezáleží na tom, kto to bude, dôležité je, aby sa mu to podarilo. V športe, tak ako sa menia hráči, menia sa aj tréneri. Prajem veľa úspechov tým, ktorí prevezmú túto úlohu," povedal Kaláber.
Jeho nástupcom by mal byť niekto z dvojice Pekka Tirkkonen, aktuálny tréner úradujúceho poľského majstra GKS Tychy, a Matias Lehtonen, ktorý vedie ECB Zaglebie Sosnowiec.