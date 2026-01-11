Rangers sa vyrovnávajú s debaklom. Malo by sa vám z toho chcieť zvracať, povedal útočník

Hokejisti New Yorku Rangers dostali v NHL po takmer sedemnástich rokoch desať gólov v jednom zápase.
„Jazdci" utrpeli debakel 2:10 v Bostone, keď Marat Chusnutdinov strelil štyri góly, hetrikom sa blysol Pavel Zacha a David Pastrňák zaznamenal šesť asistencií.
Rangers dostali desať gólov naposledy 6. februára 2009, v Dallase vtedy prehrali rovnako 2:10. Najviac bodov, štyri, v tom zápase nazbieral Mike Ribeiro (2+2).
Všetkých desať gólov inkasoval Steve Valiquette, švédsky brankár Henrik Lundqvist bol na lavičke.
Musia to odčiniť
Rovnako ako v roku 2009, aj v sobotu sa Rangers dostali do vedenia. V Dallase otvoril skóre Nikolaj Žerdev v štvrtej minúte, v Bostone už v 24. sekunde Mika Zibanejad. Potom však Bruins strelili šesť gólov za sebou a hostia znovu skórovali až v 35. minúte, keď J.T. Miller v presilovke znížil na 2:6.
Bruins nepoľavovali a na radosť fanúšikov v TD Garden strelili súperovi desať gólov. „Je to horšie ako si dokážete predstaviť. Malo by sa vám z toho chcieť zvracať. Teraz bude najdôležitejšie, aby sme to odčinili hneď v ďalšom zápase," povedal J.T. Miller pre nytimes.com.
VIDEO: Zostrih zápasu Rangers - Bruins
Rangers prehrali tri zápasy za sebou, sedem z posledných deviatich a v Metropolitnej divízii sú predposlední. V noci na utorok privítajú doma Seattle Kraken.
Rekordný večer
Boston strelil desať gólov v jednom zápase NHL prvýkrát od 16. októbra 1988. Bruins vtedy vyhrali na ľade Chicaga Blackhawks 10:3, súčasný viceprezident klubu Cam Neely nazbieral sedem bodov za tri góly a štyri asistencie, čo je dodnes klubový rekord.
Sedem bodov v jednom stretnutí zaznamenali aj Bobby Orr, Phil Esposito a Barry Pederson (všetci 3+4).
Jeden bod na vyrovnanie klubového rekordu chýbal Pastrňákovi, ktorý sa stal tretím hráčom Bruins so šiestimi asistenciami v zápase.
Pred ním to dokázali Bobby Orr (1. januára 1973) a Ken Hodge (9. februára 1971). Šesť asistencií v jednom zápase zaznamenal Pastrňák ako prvý Čech v histórii a celkovo sa dostal na métu 888 bodov.
Životný duel odohrali aj Chusnutdinov (4+1) a Zacha (3+0). Dvaja hráči Bostonu zaznamenali hetriky v jednom zápase prvýkrát od roku 1964 a na domácom ľade Bruins sa to stalo prvýkrát v histórii.
Zacha a Chusnutdinov zaznamenali svoje prvé hetriky v kariére, v jednom stretnutí sa to dvom spoluhráčom podarilo naposledy 11. decembra 2008, keď sa z premiérových hetrikov tešili hráči Pittsburghu Pascal Dupuis a Petr Sýkora.
V zápase proti Rangers strelili dva hetriky naposledy Mario Lemieux a Joe Mullen, Pittsburgh Penguins vtedy 9. apríla 1993 vyhral 10:4, Lemieux dal až päť gólov.
