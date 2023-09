Vancouver Canucks zverejnili meno nového kapitána. Každý je extrémne šťastný, tvrdia

Klub bol bez kapitána od minulosezónneho prestupu Bo Horvata do New Yorku Islanders.

Dvadsaťtriročný Američan zo slávneho bratského tria je súčasťou klubu od draftu 2018. Doteraz zaň odohral 283 stretnutí so ziskom 241 (26+215) bodov. Líderskú rolu si vyskúšal už vlani, bol asistentom kapitána.

"To, že som bol vymenovaný za kapitána Canucks, pre mňa veľa znamená. Keď som sem pred piatimi rokmi prišiel, vedel som, do čoho idem, keďže som vyrastal v Toronte: do bláznivého hokejového trhu a vášnivej fanúšikovskej základne. Je pre mňa potešením hrať za tento klub a byť kapitánom je niečo neskutočne výnimočné a niečo, čo som si nikdy nevedel predstaviť," povedal hrdý Hughes.