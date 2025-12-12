Príklepy z NHL: Nemec musí reagovať na potenciálny príchod Hughesa

Predstavte si, že sedíte nad doskou Monopolov a držíte v rukách dve zelené ulice. Len jednu jedinú ešte potrebujete, aby ste mohli postaviť hotely a ovládnuť celú stranu hracieho plánu.
Problém je, že tú poslednú kartu vlastní súper, ktorý veľmi dobre vie, čo pre vás znamená. Neponúkne vám ju za normálnu cenu. Naopak, vypýta si za ňu poriadny balík. Lebo môže.
Presne v takej situácii sa ocitli New Jersey Devils v skutočnej NHL. Už majú Jacka a Lukea Hughesovcov, dve zo „zelených políčok“, ktoré sú základom ich budúcnosti.
Zostáva posledný diel skladačky: Quinn Hughes, najstarší z bratov a zároveň jeden z najlepších obrancov sveta.
Vancouveru sa v tejto sezóne nedarí. V tabuľke Západnej konferencie je až na poslednom 16. mieste. To je ďaleko za plánom, aký si predstavovalo vedenie a taktiež aj kapitán Hughes, ktorý by mohol byť vymenený skôr, ako sa mu skončí platný kontrakt.
Ak by sa podarilo skompletizovať obchod na linke New Jersey - Vancouver a spojiť troch bratov v jednom tíme, bol by to skvelý hokejový, ale aj marketingový ťah.
Vancouver si to uvedomuje rovnako ako súper v stolovej hre, a preto je cenovka najstaršieho Quinna nastavená na poriadne vysokú úroveň. Podľa insidera Franka Seravalliho, budú Devils musieť zaplatiť tzv. „daň bratov Hughesovcov".
A tak sa z možnej výmeny, o ktorej sa v zámorí špekuluje čoraz častejšie a ktorej súčasťou by mohol byť aj Šimon Nemec, stáva náročná partia Monopolov.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. Diskusie okolo Quinna Hughesa nerozvírili iba zámorskí novinári, ale dávnejšie aj samotný Hughes a Vancouver.
„Povedal, že chce hrať so svojimi bratmi, čo by bolo čiastočne mimo našej kontroly. Mali by sme to pod kontrolou, keby sme sem priviedli jeho bratov,“ priznal Jim Rutherford, prezident pre hokejové operácie vo Vancouveri.
2. Podľa experta Elliottea Friedmana sa jeden z predstaviteľov Canucks nedávno vyjadril, že v organizácii sú otvorení aj výmenám skúsených hráčov, hoci nebolo isté, či sa medzi nich radí aj Hughes, no je to reálne.
3. Podľa najnovších informácií sú New Jersey Devils logicky najväčším a najhlasnejším záujemcom o jeho služby.
Dokonca sú ako jediní motivovaní ísť nad rámec bežnej trhovej hodnoty. Vancouver si to uvedomuje, a tak jeho požiadavky nie sú len vysoké, ale podľa niektorých manažérov až „nehorázne".
4. Ak by malo prísť k dohode medzi Devils a Canucks, výmena sa s určitosťou dotkne aj Šimona Nemca. Nie je však jasné, v akom rozsahu.
Spolu s Lukom Hughesom a Dougiem Hamiltonom sú aktuálne traja obrancovia na prvé dve presilovky.
Príchod ďalšieho ofenzívneho obrancu by tak určite minimálne zmenil hierarchiu, no pravdepodobnejšie je, že niekto zo spomenutej trojice by sa musel sťahovať na západné pobrežie Kanady.
Často sa spomína práve Nemec, ktorý si dlho nevedel vybojovať stabilné miesto v prvom tíme. V poslednom období už dvakrát reagoval na otázky týkajúce sa možnej výmeny.
Takto odpovedal pre Denník Šport: „Nie je to asi také ľahké, ako to vyzerá pre fanúšikov. Predsa len, nie je to Xbox, kde sa dá robiť všetko. Ako vravím, ja to neriešim. Momentálne sme traja obrancovia na presilovke, som rád, že dostávam šancu, a myslím si, že ju splácam. Budem robiť všetko pre to, aby som hral čo najlepšie."
Takto pre novinára Ryana Novozinskyho z webu nj.com: „Je to súčasť hokejového života. Niečo sa môže vždy stať. Snažím sa na to nemyslieť, neviem, či je to pravda. Len sa snažím hrať hokej a uvidím, ako to všetko dopadne. Vždy hovorím, že sa vám hrá lepšie, keď cítite dôveru trénera. Hlavne u mňa, chcem hrať veľa a byť na ľade pri každej situácii. Cítim dôveru a chcem čo najlepšie robiť svoju prácu."
5. Trénerovu dôveru Nemec spláca. V noci na piatok zaznamenal dve asistencie pri prehre New Jersey 4:8 proti Tampe, v utorok skóroval pri výhre 4:3 nad Ottawou.
V decembri je druhým najvyťažovanejším hráčom tímu, hráva v prvej presilovke. Má nakročené na životnú sezónu a buduje si dobrú pozíciu pred podpísaním nového kontraktu. Zároveň sa dvíha aj jeho cenovka na prestupovom trhu.
6. Vancouver by sa príchodu Nemca nebránil, ale pre klub zároveň zostáva prioritou prilákať do tímu mladého vplyvného centra.
7. Okrem New Jersey začali s Canucks údajne rokovať aj Detroit aj Washington.
8. Hughes nemá v súčasnej zmluve, ktorá sa skončí po sezóne 2026/27, žiadnu klauzulu o nevymeniteľnosti. Canucks ho teda môžu poslať kamkoľvek a dali najavo, že sú pripravení to aj urobiť.
9. Napokon, existuje aj tretia možnosť, a to že Vancouver predsa len nájde spôsob, ako si svoju hviezdu udržať. Otázkou zostáva, či Hughes ešte verí v smerovanie tímu natoľko, že podpíše drahý megakontrakt na dlhé roky.
Jedno je však jasné – bez ohľadu na to, či skončí v New Jersey po boku svojich bratov, alebo inde, jeho situácia sa zmenila skôr, než ktokoľvek čakal, a rokovania už prebiehajú naplno.
10. Nemec má po 31 zápasoch na konte sedem gólov a jedenásť asistencií. Rovnaký počet kanadských bodov má aj Juraj Slafkovský.
Jednotka a dvojka draftu 2022 sú najproduktívnejšími Slovákmi v NHL a na diaľku sa, obrazne povedané, predbiehajú v tom, kto je lepší.
11. Slafkovský v zápase proti Pittsburghu (4:2), v ktorom si pripísal dve asistencie, opäť nastupoval väčšinou v druhom útoku po boku Ivana Demidova a Olivera Kapanena.
Spolu si vytvorili dve vysoko nebezpečné príležitosti, z jednej dokonca strelili aj gól, keď Slafkovský naservíroval Kapanenovi puk pred odkrytú bránku Penguins.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského pri góle Olivera Kapanena
12. V stretnutí proti Pens debutoval v bránke Montrealu Jacob Fowler. Mladý brankár dostal priestor po tom, čo dvojica Sam Montembeault a Jakub Dobeš neprevádza spoľahlivé výkony.
Montembeault má po 15 zápasoch priemernú úspešnosť zákrokov iba 85 percent, Dobeš odohral 17 zápasov, v ktorých pochytal 88 percent striel.
13. Fowler pri debute z 38 striel inkasoval iba dva góly. Stal sa štvrtým brankárom Canadiens, ktorý debutoval proti Pittsburghu.
Ken Dryden odohral prvý zápas v roku 1971, Patrick Roy v 1985 a Carey Price v 2007.
14. V uplynulom týždni informovala NHL aj o tom, že súčasťou kalendára zostanú aj naďalej zápasy pod holým nebom z názvom Heritage Classic.
V sezóne 2026/27 sa na štadióne Princess Auto Stadium vo Winnipegu predstaví Montreal Canadiens s Jurajom Slafkovským.
15. Sága okolo haly na Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine pokračuje. Komisár NHL Gary Bettman vyjadril znepokojenie nad meškaním výstavby.
„Nechcem do toho ďalej rýpať, ale na všetkých predchádzajúcich olympiádach, či už stavali trvalé alebo dočasné športoviská, nikdy nebol termín dokončenia takýto neskorý, pokiaľ ide o prípravu ľadu. A práve preto sme opatrní."
16. Zástupca komisára Bill Daly uviedol, že termín dokončenia hlavnej haly je stanovený na 2. februára, len tri dni pred oficiálnym začiatkom ženského hokejového turnaja.
17. Vedenie NHL kritizovalo aj rozmery, na ktorých sa bude v Miláne hrať. Hracia plocha arény je o viac než tri stopy kratšia než klasické klzisko NHL s dĺžkou 200 stôp (60,96 m) a zároveň len minimálne širšia než jeho štandardná šírka 85 stôp (25,91 m). A to aj napriek tomu, že dohoda medzi MOV, IIHF a NHL znela inak.
18. Daly ďalej dodal, že liga s tým aktuálne už nemá čo urobiť a spolu s hráčskou asociáciou NHL (NHLPA) pripomenuli IIHF, že na olympiáde v roku 2030 vo Francúzsku očakávajú ľadovú plochu v štandardných rozmeroch NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: