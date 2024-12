Starší je len Spenglerov pohár. Pred 95 rokmi sa pod Tatrami udomácnil kanadský hokej

V dňoch 29. decembra 1929 až 1. januára 1930 sa uskutočnil prvý ročník turnaja o Pohár Palace sanatória za účasti 9 československých (miesto vyhradené pre Košice ostalo voľné) a 2 zahraničných mužstiev (WAC Viedeň, MHC Budapešť). Hrali v štyroch skupinách, víťazi postúpili do semifinále.

POPRAD. Keď sa jeden rok končí a druhý sa začína, vzácny čas prináša so sebou radosť, nádej, pocit nového začiatku a výziev.

Turnaj sa do histórie európskeho klubového hokeja zapísal ako druhý najstarší po Spenglerovom pohári v Davose, ktorý mal premiéru v roku 1923 a v minulých dňoch sa uskutočnil už 96. ročník.

Turnaj, ktorý poznáme pod názvom Tatranský pohár, patrí svojou tradíciou a významom spolu s Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach (vznikol pred 100 rokmi) do zlatého fondu slovenského športu. V roku 2024 sa konal už 77. ročník.

Dr. Alexander Spengler sa pričinil to, aby sa Davos stal liečebným strediskom, Dr. Mikuláš Szontágh založil Nový Smokec. Ale až o niekoľko rokov neskôr ich synovia vdýchli strediskám športového ducha.

Zakladatelia Spenglerov pohár poznali, bol pre nich inšpiráciou? V dobovej tlači by ste odpoveď na túto otázku nenašli.

Ešte predtým Tatranci pomáhali Marekovi ako tajomníkovi Slovenského Motor klubu pri zabezpečení Auto Rely do Tatier. Člen Siene slávy slovenského hokeja Ferdinand Marek dohadoval účasť, bol vedúci turnaja, horlivý propagátor v tlači, ale rozhodoval aj prvé finále.

Organizátormi turnaja boli Skiklub Bratislava a ŠK Vysoké Tatry. Hybnou pákou bol Bratislavčan Ferdinand Marek, ktorý doslova hýril nápadmi ako propagovať kanadský hokej a čo najskôr ho rozšíriť po Slovensku. Pravdepodobne on bol iniciátorom turnaja.

Pred druhými ZOH v St. Morici v januári 1927 čs. reprezentanti rozdelení do dvoch mužstiev mali sparingpartnerov v dvoch nemeckých a dvoch slovenských mužstvách (Slávia Banská Bystrica, tím Košice).

Pred sezónou 1935/36 sa spojili HC Poprad a ŠK Vysoké Tatry do nového klubu HC Tatry, ktorý si o rok neskôr úspešne počínal v premiérovom ročníku ligovej súťaže. Odvtedy sa hral už iba jeden turnaj.

Založilo ju päť klubov: Skiklub Bratislava, Slávia Banská Bystrica, ČsŠK Košice, ŠK Vysoké Tatry a ŠK Žilina. Tento medzník je, podobne ako turnaj, úzko spojený so Skiklubom Bratislava a Ferdinandom Marekom. Väčšina funkcionárov bola z tohto klubu.

Môžeme k tomu pridať, že v slovenských podmienkach sa tým zavŕšil prechod od bandy ku kanadskému hokeju a položili základy pre jeho ďalší rozvoj. Tento dátum sa považuje za oficiálny začiatok organizovaného hokeja na Slovensku.

Prvým krokom bolo rozhodnutie organizovať majstrovstvá Slovenska. Uskutočnili sa už vo februári 1930 v Banskej Bystrici. Pozvánku dostali všetci piati členovia, ale pre Košice to bola zlá sezóna – chýbal ľad a aj prechod na kanadský hokej sa oneskoril. Prvý titul získal Skiklub Bratislava pred domácou Sláviou, Žilinou a Vysokými Tatrami.

O rok sa hrali majstrovstvá v Žiline aj za účasti ČsŠK Košice. Nečakane zvíťazili nad Skiklubom 3:0, ktorý hral bez gólov s Vysokými Tatrami. Pre odmäk a dážď bol turnaj prerušený, a nikdy sa nedohral.

Bratislavčania odcestovali domov, ostatné mužstvá zostali a odohrali aspoň priateľské stretnutia. Napätá atmosféra v Žiline vyvolala nevôľu medzi funkcionármi župy zo Skiklubu, ktorí sa vzdali funkcií, a organizácia zanikla. Dynamický rozvoj hokeja na Slovensku však pokračoval.

Namiesto slovenskej vznikli tri regionálne župy: Západoslovenská so sídlom v Bratislave (17. 1. 1932, predseda Miloš Melecha), Stredoslovenská so sídlom v Žiline (13. 2. 1932, predseda Leo Wertheim) a Východoslovenská so sídlom v Košiciach (31. 1. 1932, predseda Jaroslav Kropáč).