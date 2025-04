Košice sú favorit, no čakajú iný Zvolen. Marcinek: Veríme, že ešte nekončíme

KOŠICE/ZVOLEN. Hokejisti HC Košice sú favorit semifinálovej série play-off Tipos extraligy, no očakávajú iný Zvolen než v základnej časti. Medzi najlepšiu štvorku postúpil vyradením Slovana Bratislava a víťaza základnej časti Spišskej Novej Vsi a verí si aj na „oceliarov.“ Tí sa naštartovali obratom štvrťfinálovej série s Duklou Trenčín a podľa kapitána Michala Chovana znovu spravia všetko pre to, aby postúpili do finále.

Košičanom herne ani výsledkovo príliš nevyšli úvodné tri zápasy štvrťfinále a za stavu 1:2 pre Trenčín to vyzeralo na prekvapenie.

To však „oceliari“ nedopustili a pozíciu favorita, ktorý do play-off postúpil z 2. miesta, potvrdili tromi následnými víťazstvami. „Postupne sme ukázali, akú kvalitu máme v mužstve. Spravili sme všetko pre to, aby sme išli ďalej,“ konštatoval Chovan po tom, čo jeho tím výsledkom 7:2 ukončil sezónu Trenčína.

Program semifinálovej série (na štyri víťazné zápasy) 1. zápas, streda 2. apríla: Košice - Zvolen /18.00/ 2. zápas, štvrtok 3. apríla: Košice - Zvolen /18.00/ 3. zápas, nedeľa 6. apríla: Zvolen - Košice /18.00/ 4. zápas, pondelok 7. apríla: Zvolen - Košice /18.00/ Prípadný 5. zápas, štvrtok 10. apríla: Košice - Zvolen /17.30/ Prípadný 6. zápas, sobota 12. apríla: Zvolen - Košice /18.00/ Prípadný 7. zápas, pondelok 14. apríla: Košice - Zvolen /18.00/

Košičania po záverečnej siréne vedeli, že ich súper bude Zvolen. Zverenci Petra Mikulu nielenže z pozície 10. tímu v predkole vyradili siedmy Slovan, ale následne vypálili rybník aj víťazovi základnej časti Spišskej Novej Vsi. Tieto výsledky, ktoré kontrastovali s nevýraznou dlhodobou časťou Zvolena, dali Košičanov do pozoru.

Iný Zvolen „Bude to iný Zvolen ako v základnej časti. Pripravíme sa naň tak, ako keby to bol najlepší tím v lige. Mal som čas pozerať zápasy a videl som, že má formu. Je to kvalitný tím a tak k tomu pristúpime. V uplynulých rokoch majú tímy, ktorým tečie do topánok, silný záver sezóny. Tak je to aj tento rok,“ poznamenal košický útočník Filip Krivošík.

Útočník HC Košice Filip Krivošík (72) vo štvrťfinále play-off Tipos extraligy proti HK Dukla Trenčín. (Autor: TASR)

Špeciálny náboj bude mať séria pre košického kapitána Chovana. V HC pôsobí šiestu sezónu, no predtým odohral jedenásť práve za Zvolen, z ktorého pochádza. „Už je to dávno. Odohrali sme už aj finále proti sebe. Bude to náročná séria, Zvolen je teraz na koni. Znovu spravíme maximum, aby sme išli do finále. Pôjdeme krok za krokom. Je jedno, aký bude priebežný stav. Vždy sa hrá na štyri víťazné zápasy,“ konštatoval Chovan.

Play-off je iná súťaž Všetky štyri vzájomné zápasy v základnej časti priniesli víťazstvo Košíc, no až na triumf 3:0 išlo o najtesnejšie súboje. Oba tímy sa v doterajšom priebehu vyraďovačky presvedčili, že výsledky z dlhodobej časti nehrajú rolu a v play-off nie je núdza o prekvapenia. Práve historický postup desiateho tímu tabuľky medzi najlepšiu štvorku je jeden z dôkazov, že play-off je iná súťaž. Podľa skúseného útočníka Petra Zuzina chcú Zvolenčania nadviazať na výkony, ktorými sa prezentovali proti Slovanu i Spišskej Novej Vsi. „V útoku máme výborných korčuliarov a na tom sme sa snažili stavať aj v sérii so Spišskou Novou Vsou. Dokázali sme z toho ťažiť a vytvárať si šance. Dôležitá bola aj vynikajúca forma brankára Pavla Kantora, ktorú nechcem zarieknuť,“ uviedol Zuzin pre TASR.

„Po príchode trénera Petra Mikulu a asistenta Dávida Skokana nám chvíľu trvalo, kým sa zlepšili výsledky. Niektorí si možno mysleli, že zlepšenie príde už skôr. Napokon to prišlo v správny čas. Tréneri odviedli výbornú prácu - dali hráčom dôveru a istotu. Našej hre postupne dali tvár. Po prehrách sme boli sklesnutí a potrebovali sme aj čas. Naša psychika bola dole, no gólmi sa začala dvíhať a viac sme začali veriť jeden druhému,“ poznamenal k výrazne zlepšeným výsledkom v porovnaní s dlhodobou časťou.

Štatistiky Košice - Zvolen Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Košíc: 2:1 pp, 3:0 (v), 3:2, 2:1 pp a sn (v) Košice - Zvolen v play-off: 2002/2003, semifinále: 4:1 na zápasy 2004/2005, semifinále: 1:4 2008/2009, semifinále: 4:3 2011/2012, semifinále: 4:0 2012/2013, finále: 1:4 2022/2023, finále: 4:1

Faktor Kantor Dôležitý faktor zvolenského postupu do semifinále má meno Pavel Kantor. Český brankár si v semifinálovej sérii proti Spišskej Novej Vsi dvakrát udržal čisté konto a v šiestich dueloch inkasoval iba osem gólov. „Je to jeden z dôležitých faktorov. Keď to brankár zavrie, tak sa nám hrá lepšie a zároveň sa tým náš súper dostane pod tlak. My mu však musíme čo najviac pomáhať,“ povedal útočník HKM Zvolen Patrik Marcinek pre TASR.

Zvolenčania si v play-off naprávajú chuť po základnej časti, ktorá bola pre nich jedna z najhorších v klubovej histórii.

Brankár Pavel Kantor v zápase proti Spišskej Novej Vsi. (Autor: TASR)

Séria so Slovanom nás nakopla Postupom medzi najlepšiu štvorku prekvapili viacerých a radi by pokračovali v gradovaní výsledkov. „Séria so Slovanom nám veľmi pomohla. Nakoplo nás to do štvrťfinále a aj tí, ktorí neverili, uverili, že náš tím má v sebe niečo, čo sa nám nedarilo ukázať v základnej časti. Prešli sme napokon aj cez silnú Spišskú a verím, že ešte nekončíme,“ poznamenal Marcinek. „Je to nepríjemný súper, ktorý má veľa kvalitných hráčov. Hrajú podobný systém, aký mala Spišská, takže veľa nebudeme meniť. Musíme ukázať veci, ktoré nás zdobili v predošlých dvoch sériách. Bude potrebné tlačiť sa do bránky a veľa strieľať. V zápasoch základnej časti proti Košiciam nám chýbali góly. Očakávam, že táto séria bude aj o efektivite,“ vyjadril sa k semifinálovému súperovi.