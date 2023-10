Košice zabojujú o postupovú nádej i prvé body, na domácom ľade privítajú švédsky tím

Švédsky tím vstúpil do LM víťazstvom nad Salzburgom 4:0, nasledovali prehry s Pardubicami 3:4 a Rouenom 0:1, po ktorých sa stal prvým premožiteľom Tappary Tampere.

Tú zdolal vonku 5:3. V kádri Skelleftei je päť hráčov so skúsenosťami z NHL a viacero účastníkov z MS i ZOH.

V doterajšom priebehu švédskej ligy zvíťazila v piatich z ôsmich zápasov. V nedeľňajšom zápase na ľade Växjö (0:2) prehrala prvýkrát po troch víťazstvách.

"Je to ťažký súper, no my chceme bodovať. K tomu sa musia skĺbiť viaceré veci a od prvého do posledného hráča musia ísť všetci na maximum.

Verím, že zabojujeme a potešíme našich fanúšikov," poznamenal kapitán HC Košice Michal Chovan.