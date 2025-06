Je pozvánka na NHL Draft Combine zárukou draftu? Dvaja Slováci sú rekordérmi

Zanalyzovali sme dáta kvôli preskúmaniu korelácie medzi účasťou na Draft Combine a samotným draftom. A nielen to.

BRATISLAVA. Hoci by podľa prognóz malo tento rok prejsť vstupným draftom NHL hneď niekoľko Slovákov, oficiálneho preddraftového testovania prospektov sa z nich zúčastnil iba Ján Chovan.

Rekordní Mešár a Honzek

V súvislosti s testovaním talentov je zaujímavosťou, že spomedzi ôsmich fyzických testov až pri dvoch držia súčasný rekord Slováci. V roku 2022 dosiahol Filip Mešár v tlaku na lavičke so záťažou 50% svojej telesnej hmotnosti výkon 9,43 wattov na kilogram.

Svoje meno na drafte nepočuli len piati účastníci Combine. V minulom roku to boli Gabriel Fracsa a Tomáš Galvas, rok predtým Jordan Tourigny, v roku 2022 Marek Hejduk a Jace Weir.

Druhý najvyšší podiel bol v druhom kole (27,8%), následne v treťom (21,5%) a postupne to klesá. Rozloženie po jednotlivých kolách sme zhrnuli v tabuľke nižšie:

Medzi pozvanými neboli Ivan Mirošničenko, Danila Jurov, Dmitrij Simašev, Matvej Mičkov, Daniil But, Michail Guliajev, Ivan Demidov, Anton Silajev a Jegor Surin.

Postupne to samozrejme narastá, v treťom kole sme napočítali 20 takýchto hráčov (21%), pričom medzi nimi nájdeme aj ďalšieho slovenského zástupcu v podobe Juraja Pekarčíka.

Slovák Adam Sýkora a Švéd Felix Unger-Sörum sú jediní útočníci, ktorým sa to podarilo. Na zozname sú až traja brankári (Kokko, Clara a Gardner).

V prvých troch kolách iba 9% nepozvaných

Čo z dát vyššie vyplýva? Ak nepočítame ruských hráčov, za sledované obdobie sa do prvých troch kôl draftu zmestilo len 27 prospektov z tých, ktorí neboli pozvaní na Draft Combine.

To je len deväťpercentný podiel z celkového počtu draftovaných hráčov za toto obdobie! Spomeňte si na tento fakt, ak v týchto kolách za pár dní zaznie meno niektorého zo Slovákov nepozvaných na Combine.

Je to výnimočná vec, pritom by to tento rok mohol dokázať minimálne brankár Michal Prádel.