Považania boli proti Leviciam nekompromisní. V jednej tetine strelili štyri góly

Hokejisti HK 95 Považská Bystrica
Hokejisti HK 95 Považská Bystrica (Autor: HK 95 Považská Bystrica/FB)
TASR|16. sep 2025 o 20:27
Leviciam sa nedovolili presadiť.

Tipos SHL - 2. kolo

Považská Bystrica - Levice 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Góly: 16. Ligas (Tománek), 26. Tománek (Nahálka), 31. Belic (Ferenyi, Galimov), 32. Štefánik (Zemko), 35. Rehák (Nahálka)

Rozhodcovia: Valo, Valach - Junek, Kováčik

Vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 324

Považská Bystrica: Kaľavský - Omelka, Nahálka, L. Ďurkech, A. Zlocha, Putala, Gachulinec, J. Ďurkech - Rehák, J. Zlocha, Urbánek - Ligas, Rufati, Tománek - Zemko, Štefánik, Židek - Belic, Ferenyi, Galimov

Levice: Šebo (32. Maťovčík) - Rais, Pánik, Pač, Valent, Šiškov, Scheuer, Štrbáň, Štefanka - Bartakovics, Slovák, Chlepčok - Alapuranen, Kupka, Králik - Ozimák, Kráľ, Sobotka - Tužinský, Svitana, Gellen

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hráči HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili nad HK TAM Levice 5:0 v utorňajšej predohrávke 2. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy.

Dosiahli tým prvé víťazstvo v sezóne po tom, čo v úvodnom kole prehrali v Skalici 3:4. Levice naopak nenadviazali na presvedčivý triumf nad Martinom 5:1.

Brankár Roman Kaľavský zneškodnil všetkých 19 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v sezóne.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

