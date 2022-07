Zažiaril na MS, jeho vzorom je Marchand. Sýkoru láka Montreal i Arizona (podcast Oh my Hockey!)

ADAM SÝKORA zažiaril na nedávnych majstrovstvách sveta v hokeji a vďaka výborným výkonom poskočil v draftových rebríčkoch. Pokorný a vysmiaty „Syky“ na sebe tvrdo pracuje a inšpiruje ho Brad Marchand. Môžeme očakávať, že napodobní aj nepopulárnu stránku drzého Kanaďana? S pokorou a v dobrej nálade v rozhovore v podcaste Oh my Hockey! prezradil, ako sa učí, kde v rámci zostavy tímov sa vidí, ako ho testovali kluby NHL, či kde by najradšej hral v budúcej sezóne.

Jasný názor má aj na to, kto by mal obsadiť miesto draftovej jednotky: „Juraj je oveľa lepší hráč ako Wright!“

O drafte sa Samuel Grega v podcaste porozprával nielen s mladým talentom, ale aj so skautmi Samuelom Tirpákom a Jakubom Hromadom.

V draftových rebríčkoch ste začali stúpať až k prvému kolu. Ako vidíte vaše šance na draft? Kedy očakávate svoje meno? Je vlastne jedno, ktoré kolo to bude. Môj cieľ je tak medzi druhým, tretím kolom. Samozrejme, nič sa nedeje, aj keby to nevyšlo. Draft je len o tom, že niektorý klub bude mať na mňa právo a vlastne nič to pre mňa neznamená. Na klasickom NHL Draft Combine ste neboli, ale pozvali si vás dva tímy. Arizona a Montreal. Čo ste tam robili? Ako vyzeral tento Combine? Najprv som išiel do Arizony, to sme vlastne mali stretnutie v Toronte. Začali sme testami na suchu a následne na ľade, mali sme pohovory s rôznymi manažérmi a skautmi, kde sa snažili trošku zistiť, akú máme povahu, ako sa správame a ako vystupujeme medzi ostatnými ľuďmi. Následne som sa presunul do Montrealu, kde to bolo podobné, s tým, že sme nemali testy na ľade, iba na suchu a takisto nejaké rozhovory. Poukazovali mi trošku ich tréningové centrum, čiže ma zaujali niečím novým a dodali väčšiu motiváciu sa tam dostať.

Stiahnite si unikátnu e-knihu Draft 2022 V tomto texte nájdete aj unikátnu e-knihu Draft 2022 a v nej vyše 90 analytických profilov talentov pred draftom, výnimočné príbehy Šimona Nemca a Filipa Mešára, profil Juraja Slafkovského, 14 rozhovorov, preddraftové rebríčky. E-knihu majú k dispozícii všetci predplatitelia Sportnetu.

Zaujali ma tie testy na ľade, lebo to počas bežného Combinu nebýva. Čo ste tam robili? Absolvovali sme šprint cez celé klzisko od bránkovej čiary až po druhú bránkovú a korčuľovali sme s nejakou záťažou, ktorú nám oni nastavili. Čím viac opakovaní sme išli, tým viac nám pridali na záťaži, asi chceli vidieť, či to zvládneme bez problémov aj na piatykrát.