Fehérváry siahal na rekord, Rangers odvrátili prvý mečbal Pittsburghu

NEW YORK. New York Rangers zdolali na domácom ľade Pittsburgh Penguins 5:3 a odvrátili prvý mečbal súpera. Znížili stav série na 2:3.

Mali sme kvalitný míting, po ktorom nasledoval kvalitný tréning. Dnes sme si verili, že to vyhráme a že sa vrátime do Pittsburghu."

"Jazdci" sa výhrou postarali o to, že prvé kolo play off 2022 je len štvrtým v histórii súťaže, v ktorom až o siedmich sériách rozhodne minimálne šesť zápasov.

Carter Verhaeghe bodovo explodoval. Bol pri všetkých góloch "panterov" - strelil dva a na tri prihral.

"Skrátka sa mi teraz darí," zhodnotil šťastný útočník. "Platí to aj o tíme. Je to 3:2, máme dva pokusy na to, aby sme vyhrali zápas, takže to vyzerá dobre."

V drese porazených Capitals nastúpil slovenský zadák Martin Fehérváry. Odohral 22 minút a 57 sekúnd. Zaznamenal dve mínusky, osem bodyčekov a blok.

Nechýbalo veľa a dosiahol by slovenský rekord v počte hitov v jednom stretnutí. Ten držia Zdeno Chára z roku 2017 a Erik Černák z roku 2021 - obaja si v jednom dueli pripísali deväť bodyčekov.

Studenič prehral

Postúpiť v šiestom zápase série medzi Calgary a Dallasom budú mať Flames, ktorí na domácom ľade zdolali "hviezdy" 3:1.

O góly víťazov, ktoré prišli až v tretej časti hry, sa postarali Backlund, Mangiapane a Lewis. Za Dallas skóroval iba Jason Robertson.

Slovenský útočník Stars Marián Studenič odohral 8 minút a 26 sekúnd, zaznamenal strelu na bránu a dva bodyčeky.