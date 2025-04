Vedenie New Yorku Rangers konalo. Po nepostúpení do play-off prepustilo trénera

NEW YORK. Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers v sobotu prepustil hlavného trénera Petra Laviolettea. Vedenie tak reagovalo na to, že tím nepostúpil do play off.

O prácu prišiel aj asistent Phil Housley. Majiteľ klubu James Dolan a generálny manažér Chris Drury začnú čo najskôr hľadať nového kormidelníka a očakávať sa dajú aj zmeny v hráčskom kádri.

V organizácii pôsobí aj dvadsaťročný slovenský útočník Adam Sýkora, ktorý strávil sezónu na farme Hartford Wolf Pack v AHL.