Svitana si rýchlo našiel nový klub. Po 16 rokoch sa vracia do druhej ligy

TASR|16. jan 2026 o 13:11
Zahrá si po boku brata Reného.

Bývalý slovenský hokejový reprezentant Patrik Svitana sa po 16 rokoch vrátil do druhej najvyššej súťaže.

Na spolupráci sa dohodol s klubom HK TAM Levice, v ktorom sa stretne aj so svojím bratom Reném. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Svitana sa nedávno dohodol s extraligovým klubom HK Dukla Michalovce na ukončení spolupráce, ktorá sa začala v lete 2024.

V najvyššej slovenskej súťaži odohral počas 17 sezón celkovo 860 zápasov, v ktorých nazbieral 546 kanadských bodov.

V roku 2018 reprezentoval SR na MS v Dánsku. V druhej najvyššej súťaži hral v sezóne 2019/2010 v drese Kežmarku.

