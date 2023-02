Kane nevylučuje odchod z Chicaga. Pár tímov má záujem, objasňuje

"Povedal mi, že ho oslovilo niekoľko tímov. Budeme sa teda rozprávať aj o tejto možnosti. Musíme vyriešiť, či je vôbec reálne niekam odísť a ktorý z klubov by bol pre mňa najlepší. Zatiaľ sme však nedospeli do tohto bodu," vraví.

Mlčanie pre novinárov po jednom z tréningov prelomil aj samotný hráč. Forvard nevylučuje, že by mohol byť vytrejdovaný. O tejto možnosti sa rozprával už aj s agentom Patom Brissonom.

Tridsaťštyriročný rodák z Buffala má zmluvu už len do konca prebiehajúcej sezóny. V nej má zabudovanú klauzulu o nevymeniteľnosti. S prípadným trejdom by teda musel najprv súhlasiť.

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára nechcel špecifikovať, ktorí generálni manažéri prejavili záujem o jeho služby. V špekuláciách sa najčastejšie objavujú New York Rangers, hovorí sa aj o Vegas, Edmontone či Dallase.

O výmene sa pozitívne vyjadroval už aj kapitán Toews. Jedna z legiend klubu, Duncan Keith, sa pred rokom a pol sťahovala do Edmontonu.

Kane priznáva, že sa s obrancom o tejto téme bavil: "Povedal, že bol šťastný, že dostal príležitosť zahrať si v inom klube a hrať bližšie k domovu. V Edmontone si to užil."

Zatiaľ si necháva čas na rozmýšľanie. Nechcel špecifikovať, či sa viac prikláňa k výmene alebo k zotrvaniu v klube a dodal, že finálne rozhodnutie s agentom vykonajú tesnejšie pred prestupovou uzávierkou.

Kane v ročníku 2022/23 neboduje ako predtým. Po 45 zápasoch má na konte 34 bodov a takýmto tempom dosiahne svoje bodové minimum z plnej sezóny. Má to však súvis aj s momentálnou kvalitou kádra Chicaga. Prípadnou výmenou by sa jeho štatistiky mohli vrátiť do starých koľají.