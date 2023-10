Košice sú jediný tím, ktorý nedokázal bodovať. Liga majstrov smeruje do play-off

Slovenský hokej bude mať v play off zástupcov v tímoch českých extraligistov z Vítkovíc, Pardubíc a Třinca.

V play off sa stretnú so švajčiarskym tímom Rapperswil-Jona Lakers, ktorý sa v 24-člennej tabuľke umiestnil na 16. mieste.

Obhajca prvenstva Tappara Tampere nepostúpil do vyraďovacej časti a so 7 bodmi obsadil 18. miesto. Štvornásobný víťaz súťaže Frölunda HC začne vyraďovaciu časť dvojzápasom so švajčiarskym tímom EHC Biel-Bienne.