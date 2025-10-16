Hviezdy NHL bude čakať na ZOH nevyskúšaný ľad. Bettman: Je to zodpovednosť MOV

MILÁNO. Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier oznámili, že zrušili hlavné testovacie podujatie v aréne PalaItalia Santa Giulia v Miláne, kde sa odohrajú hokejové turnaje.
V novej hale s kapacitou 16 000 divákov sa mal konať v decembri turnaj hráčov do 20 rokov, ktorý nakoniec presunuli do menšej haly vo výstavisku Fiera.
Pre agentúru AP to v stredu potvrdili organizátori, ktorí zároveň dodali, že v hlavnej aréne zatiaľ nie je naplánované žiadne iné testovacie podujatie.
Je tak možné, že najlepšie hokejistky a hokejisti sveta, po dvanástich rokoch vrátane tých z NHL, budú hrať na úplne novom nevyskúšanom ľade.
Prvé zápasy by sa tam mali odohrať až 5. februára, keď je na programe štart skupinovej fázy ženského turnaja.
„Bude to veľmi blízko začiatku hier, časový harmonogram je veľmi napätý. Ale vedeli sme to,“ povedal generálny riaditeľ organizačného výboru Miláno - Cortina Andrea Varnier.
Hokejisti z najlepšej ligy sveta NHL sa naposledy predstavili pod piatimi kruhmi v roku 2014 v Soči.
„Posledné dva roky sme mali obavy ohľadom pokroku na štadióne, oboch štadiónoch, ale najmä na tom hlavnom.
No je to zodpovednosť MOV. My sme pozvaní hostia, ale vedia o našich obavách a očakávame, že splnia všetky sľuby a budú mať dejisko, ktoré bude z hľadiska súťaže prvotriedne.
Medzinárodný olympijský výbor a Medzinárodná hokejová federácia nás neustále uisťujú, že všetko bude v poriadku,“ uviedol komisár NHL Gary Bettman.
Ženský turnaj je na programe od 5. do 19. februára, mužský, na ktorom nebudú chýbať slovenskí reprezentanti, odštartuje 11. a vyvrcholí 22. februára.