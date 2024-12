ONLINE: Vlci Žilina - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (26. kolo)

Pekný večer. Dnes nás čaká súboj žilinských Vlkov proti Košiciam, v ktorom by sme mali vidieť už aj novú posilu vlčej svorky Mareka Korenčíka. S napätím očakávame, či sa 25-ročný bek objaví v zostave trénera Bartoviča.



VLCI ŽILINA

Pre Žilinčanov sú Košičania obľúbeným súperom, keďže oba vzájomné zápasy Vlci vyhrali. V poslednej dobe však Žiline úplne nejde karta. Prehrali doma so Zvolenom, následne sa revanšovali fanúšikom výhrou 4:3 nad Liptovským Mikulášom, ale potom prehrali oba zápasy vonku zhodne 3:1 a to proti Nitre a aj Spišskej Novej Vsi. Navyše ten výkon na Spiši nebol z kategórie najlepších. Zverenci Milana Bartoviča sa trápia v efektivite streľby (8,65%) a tiež v presilovkách (14,74%).



HC KOŠICE

Košice zažili vydarenú druhú časť základnej časti. Podávajú aktuálne najlepšie výkony a tie im vyniesli prvú priečku v tabuľke. Zverencom Dana Cemana sa darí v presilovkách (25,89%) a tiež oslabenia sú vysokým štandardom hry Košičanov (87,72%). Z posledných šiestich stretnutí 5-krát vyhrali.



Najproduktívnejší hráči:

Žilina:

1. Nick Jones 10+9

2. Hunter Fejes 9+6

3. Miguel Tourigny 5+10



Košice:

1. Brett Pollock 11+16

2. Šimon Petráš 13+9

3. Joona Jääskeläinen 11+11