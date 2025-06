ONLINE: 1. kolo draftu NHL 2025/2026 dnes LIVE

Liga tímto krokem testuje nový model, který by se mohl od příštího roku stát standardem. Cílem je zefektivnit celý proces, snížit náklady a přiblížit draft současným trendům, kde datová analýza a rychlá komunikace hrají stále větší roli. I když zmizí ikonický obraz týmových stolů na ledové ploše, nový formát může nabídnout více prostoru pro přestupy a dynamičtější průběh. Fanoušci se tak mohou těšit na jiný, ale stále velmi emotivní zážitek, kde hlavní roli budou hrát samotní hráči a jejich příběhy.

Hloubka ročníku ale sahá mnohem dál. Brankářská třída je nebývale silná, vévodí jí 195 cm vysoký kanadský gigant Joshua Ravensbergen (Prince George, WHL) a agilní Jack Ivankovic (Brampton/Michigan, OHL/NCAA) – oba kandidáti na pozdní první kolo. Čeští fanoušci vyhlížejí technického centra Adama Benáka; skauti chválí jeho bruslení i hokejové IQ a předpovídají mu „Vrána‑style“ posun do prvního kola. Když připočteme USHL v čele s kreativními křídly a houževnaté švédské beky, dostáváme draft, který může v příští dekádě přepsat mapu NHL – stačí se jen trefit.

Hvězda draftu vypadá jasně, ale jen na papíře. Ofenzivně laděný bek Matthew Schaefer (Erie, OHL) je podle skautingu „nejlepší prospekt od dob McDavida“ a měl by jít jako první – pokud někdo nevysází královské výkupné za volbu Islanders. V těsném závěsu číhají explozivní centr Michael Misa (London, OHL) a švýcarským nožem přezdívaný univerzál James Hagens (Boston College, NCAA). Góly umí zaplavit led i rekordman USNTDP Cole Eiserman, jehož střela připomíná mladého Ovečkina – otázkou je, zda si GM troufne na „boom‑or‑bust“ risk. Tak vyrovnaný a nevyzpytatelný vršek jsme neměli od roku 2015.

