ONLINE: HK Poprad - HC Mikron Nové Zámky dnes, Tipos extraliga LIVE (43. kolo)

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného zápasu Tipos extraligy medzi HK Poprad a HC MIKRON Nové Zámky.



HK Poprad



Hokejistov Popradu prebral po odvolaní hlavného trénera Todda Bjorkstranda Ján Šimko. Kamzíci sa však trápia aj naďalej. Z posledných ôsmich zápasov dokázali vyhrať len dva. Na konte majú 56 bodov. a negatívne skóre 118:123. Popradu patrí aktuálne až deviata pozícia. Domáci odohrali posledné ligové kolo na ľade Žiliny a vo výbornom zápase prehrali 3:6. Poprad je v dnešnom zápase proti beznádejne posledným Novým Zámkom jasným favoritom.



HC MIKRON Nové Zámky



Hostia majú ešte teoretickú šancu na záchranu, ale výpredaj v kádri jasne naznačil, že hostia sú so svojím osudom zmierení. Nachádzajú sa na úplne dne Tipos estraligy so ziskom 28 bodov a veľmi negatívnym skóre 100:177. Novozámčania dokázali zvíťaziť v posledných desiatich zápasoch len jediný krát a to na ľade Banskej Bystrice 4:3. Posledné dva zápasy dostali poriadne debakle. Na ľade Žiliny prehrali 1:7 a rovnako tak doma podľahli Košiciam 1:7.