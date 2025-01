Všetkým fanúšikom hokeja prajem pekný večer! Po dvoch odohratých vzájomných zápasoch medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HK DUKLA Trenčín platí pravidlo: „Môj dom, môj hrad“! Liptáci doma zdolali Vojakov 3:2 a naopak tí porazili Liptákov 2:0.



HK 32 Liptovský Mikuláš: Pre Liptákov ešte nie je nič stratené. Tabuľka je od 7. až do 11. miesta vyrovnaná a práve domáci okupujú tú predposlednú pozíciu. Na svojho dnešného súpera, ktorý sa nachádza na siedmom mieste, strácajú osem bodov. Vyhrali dve stretnutia po sebe, to posledné na ľade Banskej Bystrice 2:1. Majú aj sľubnú formu týkajúcu sa víťazstiev na domácej pôde. Z piatich zápasov vyhrali až štyri. Marly Quince si v službách Liptovského Mikuláša pripísal na svoje konto 35 kanadských bodov (17G, 18A).



HK DUKLA Trenčín: Trenčania sa vďaka výhre nad Zvolenom 3:1 posunuli práve na siedme miesto. Majú 59 bodov, a ak chcú pomýšľať na priamy postup do štvrťfinále, tak budú musieť skresať desaťbodovú stratu na šiestu Banskú Bystricu. Vojaci vedia zabodovať aj na klziskách svojich súperov. V tejto štatistike sú na piatom mieste. Na líderskú pozíciu v tabuľke produktivity sa vrátil Sean Josling, ktorý získal už 45 bodov (23G, 22A).