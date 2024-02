Poprad dosiahol extraligový grandslam a prečo z Košíc nejde strach (Power ranking)

Navyše, posledný tím súťaže ťahá sériu šiestich prehier za sebou a v tíme zvoní skôr umieráčik ako bubon burcujúci do boja sa zachrániť.

Ak by aj náhodou levy porazili býkov za tri body, stále majú šesťbodovú stratu a len 12 bodov o ktoré sa hrá.

11. Nové Zámky ↓ (- 1 miesto)

Ak by uspeli v oboch zápasoch, je veľký predpoklad, že vyrovnajú bodový stav s Liptovským Mikulášom v boji o 10. miesto v tabuľke. Vzhľadom na to, že Nové Zámky nedali takmer mesiac viac ako 2 góly v zápase, prikláňam sa k možnosti B.

Novozámčanov čaká tento víkend najdôležitejší trip sezóny. S jasným plánom. V piatok sa zbaviť na hornom Zemplíne záchranárskych prác a v nedeľu na Liptove s Mikulášom sa začať štverať po ich chrbte do predkola play off.

Ak tam niečo chcú uhrať, musia ísť vojaci do zbrojnice a poriadne naplniť svoje pušky prachom. Ten aktuálny majú zvlhnutý.

V piatkovom zápase s prvým Popradom a spomínaným rozhodujúcim nedeľným bojom, by sa návštevnosť zápasov mala minimálne strojnásobiť.

Ak zvládnu nedeľný duel doma s Novými Zámkami, matematicky to mať isté ešte nebudú, ale už len zázrak by ich mohol obrať o vyraďovaciu časť.

Tento rok to vyzerá pre Mikuláš naozaj dobre, a po pätnástich rokoch si, zdá sa, zahrajú play-off, resp. aspoň jeho predkolo.

8. Banská Bystrica ↓ (- 2 miesta)

Ak by Bystričania nechceli postúpiť do play-off, nerobili by inak, než práve robia. Celú sezónu platí, že kto postráži prvú bystrickú formáciu, tak má víťazstvo vo vrecku.

Aby vystužila aj ostatné formácie, Bystrica dotiahla do svojich radov Kanaďanov Chrisa Langkowa a obrancu Nielsena. Obaja sa v ofenzíve zatiaľ nepresadzujú v miere, v akej sa možno čakalo.