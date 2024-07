Repčík zabojuje o NHL. Ak neuspeje, vráti sa do rodných Košíc

KOŠICE. Slovenský hokejový útočník Peter Repčík sa chystá na kemp do klubu Utah Hockey Club. Tam bude bojovať o zmluvu v NHL resp. AHL.

Ak by neuspel, posilní HC Košice. Vyplýva to z článku na oficiálnom klubovom webe uverejnenom v stredu.

"Peťo sa zapojí do prípravy a do zostavy mužstva. Bude s nami do termínu nováčikovského kempu v Utahu, kde má aj veľkú šancu dostať sa do hlavného kempu.

Samozrejme, že mu budeme držať palce. Ak by sa nepresadil a nepodpísal zmluvu v Severnej Amerike vráti sa späť a bude pokračovať s nami v sezóne," vyjadril sa športový riaditeľ Gabriel Spilar.